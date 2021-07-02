60歲「如花」李健仁中風後首露面　積極接受治療望有機會再拍戲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-02 13:21

60歲的李健仁，多年來不時都會在周星馳的電影中見到他身影，他以演出不男不女的角色「如花」聞名。2019年，李健仁於深圳中風，導致半身不遂以及失去部分語言能力，有指他當時命懸一線，須接受開腦手術清除瘀血，後來又併發肺炎，經過長時間的治療後，最近首度現身接受傳媒訪問。

李健仁常以「如花」一角演出周星馳的電影。（劇照）

訪問中提及，李健仁在好友田啟文（田雞）介紹下，積極進行物理治療，李健仁的太太Ida更在訪問中表示，李健仁最初狀態不理想，大小二便不能自理之餘亦影響說話能力，起初因口齒不清跟大家溝通不來，便會忟憎自己發脾氣，現時能夠自理已很心足，作為家人希望看到他再之站起來，不想他一世坐輪椅。

李健仁2020年公開跟好友Suzuki合照，可見他消瘦了不少。（微博＠李健仁）

Ida都有講到李健仁喜歡捱夜、吸煙及食宵夜，中風前體重超過200磅，中風後瘦了80多磅，現在時體重150磅左右，幸好一家人在經濟上能夠負擔，而且苑瓊丹都有送上很多保健品，身為同學兼好友的周星馳，更曾表示有任何需要都可以幫忙。

演藝人協會會長古天樂都有出手幫忙。（網上擷圖）

而現時李健仁的狀況仍未能清楚說話來表達，都會用手勢示意，望自己能一步一步站起來，希望有機會再拍返戲，至今仍冇放棄演戲的心，兒子李卓衡都有提及再演戲是爸爸的心願，希望他保持心中的火，努力做復康治療，有機會將來在銀幕上跟觀眾再會。