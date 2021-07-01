燈草和尚｜黃德斌為生計拍三級片　票房近千萬卻慘收TVB大信封

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-01 14:13

ViuTV劇集《大叔的愛》僅播兩日，即成為全城熱話，當中由黃德斌飾演的大叔翟國強一角，令觀眾眼前一亮，成為了網民新寵兒，身邊更不時有人會彈出一句「田田，I Love You!」不少人大讚黃德斌演出破格，其實德斌從影以來都作多方嘗試，而初入行更拍過三級片，可以話演技無制限。

黃德斌對着呂爵安（Edan）時少女心爆棚，含情脈脈高呼：「田田，I love you！」（影片截圖）

在《大叔的愛》，黃德斌的演出完全有煥然一新的感覺，熒幕上從來未見過他這種風騷模樣，搞笑得來又到位，但其實他都曾經有過難捱、落泊、寂寂無名的日子。

在初入行時，曾拍數套電視劇，後來到了1992年，當時他只有29歲，為生計下定決心拍了三級片《燈草和尚》，並有露股場面，既想增加知名度，亦為三餐有着落。

大叔的愛｜Anson Lo首集即與Edan同居 獲黃德斌送花表白嚇到崩潰

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黃德斌曾演三級片《燈草和尚》。（劇照）

黃德斌在《燈草和尚》中扮演俠士朱仲，跟未婚妻（植敬雯 飾）經過一座古廟時，朱仲看到廟的壁畫上有一個美女（陳寶蓮 飾），而對她一見鍾情，於是求助燈草和尚請他施法術幫助他得到畫上的美女。

黃德斌當時才29歲，事後笑言：「其實我身形一向如此，不過一直冇人知，當年搵我拍三級片那位就醒啦！」（劇照）

據知戲中黃德斌跟陳寶蓮有極多親密戲份，由於德斌身材極好，又一直有健身，所以他在戲中有大量曬身材鏡頭，當然二人的床戲更是一大看點，導演更將這場床戲拍得極唯美，被稱為香港三級片中最美床戲之一。

事實上黃德斌所拍的《燈草和尚》票房大收近千萬，但此舉卻即時收到TVB的大信封。多年後德斌曾在訪問重提此事，自言不知為何被炒，更自嘲：「可能我拍三級片時做得唔好啩。」當年三級片正盛，而黃德斌亦拍了《燈草和尚》和《滿清十大酷刑》兩片，他曾公開回應：「沒有後悔，當年為搵食並不是件醜事，如果冇當年經歷，一定唔會有今日的我。」此外，雖然是被看輕，只賣弄色情的三級片，但德斌為演好角色，便因長時間壓抑情緒而患上抑鬱，最終要靠打拳走出陰霾。

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