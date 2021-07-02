殺神4｜奇洛李維斯大叔反差萌　為保髮型用「蝴蝶髮夾」超可愛

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-02 18:00

電影方Lionsgate日前公布人氣動作片《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter4）現正開拍中，上月逐漸公開有份參演人員名單，當中包括甄子丹、澤山璃奈（Rina Sawayama）、沙米爾安德森（Shamier Anderson ）以及真田廣之等人，據了解《殺神John Wick 4》和《殺神John Wick 5》將不再採用背靠背方式拍攝。

《殺神John Wick 4》現在開拍中。（Lionsgate Twitter）

殺神John Wick一向給予影迷好打、兇狠的形象，但近日外媒拍到了男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）最有反差萌的一臉！日前他抵達片場或放飯時，都以戲中經典造型現身，標誌性的西裝兼打好呔，一時西裝染有大片血跡，有時他都會換上便服，唯一不變的是他的髮型！

奇洛李維斯維持好髮型要靠兩隻髮夾。（Getty Images）

但為了維持好型佬中分髮型毫不簡單，造型師幫他分別用兩個蝴蝶結髮夾固定兩則頭髮，有時更會換上兩個黃色的小髮夾，一時令網民紛紛留言大讚「他太可愛了」、「好喜歡他的髮夾」、「夢想中的男人」等等，大讚奇洛李維斯拍殺神都有可愛一面！

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