【黑寡婦】Yelena原著是反派？一文看清9位角色MCU與漫畫異同

Marvel電影宇宙（MCU）第24部作品，也是該系列「第四階段」首部電影《黑寡婦》（Black Widow）終於上映！但大家都知到電影中對於角色的刻畫一定跟原著漫畫會有一些出入，所以這部電影裡到底出現了哪些人物？這些人物的設定安排又將如何影響未來MCU的發展？



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一、「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫

電影：

MCU中的「黑寡婦」娜塔莎（Natasha Romanoff）最早於 2010年的《鐵甲奇俠 2》電影裡初登場，表面是「Stark Industries」法務部的新助理，實際上是「神盾局」安插在「鐵甲奇俠」Tony Stark身邊的臥底特務，後來成為「復仇者聯盟」的核心人物。在《黑寡婦》電影中提到當初為了加入神盾局，在「鷹眼」的協助從「紅房」叛逃。

原著：

原著的「黑寡婦」娜塔莎最早於1964年4月漫畫中初登場，一開始的設定她還沒脫離「紅房」，是一名俄國間諜（當時1964年「蘇聯」尚還存在），也是《鐵甲奇俠》故事中的主要對手，後來才叛逃並先後成為神盾局特工及復仇者聯盟成員。最早的黑寡婦造型設定是一位有著黑色短髮、身穿晚禮服並戴著面紗的角色，一直要到1970年7月的漫畫時，娜塔莎才改成我們現在熟悉的有著披肩紅色長髮、身穿黑色緊身衣的形象。

二、「黑寡婦」葉蓮娜貝洛娃

電影：

在《黑寡婦》電影中，年幼的葉蓮娜（Yelena Belova）、娜塔莎曾與「紅房」資深特務「黑寡婦」梅麗娜（Melina）、「紅色守衛者」阿列克謝（Alexei Shostakov）潛伏在美國組成「假家庭」，雖然家庭關係是為了任務而假扮的，但在年幼的葉蓮娜一直把這些假家人當成真正的家人。在《黑寡婦》電影結束後，葉蓮娜甚至還打算找「要對娜塔莎的死『負責』」的「鷹眼」Clinton Barton復仇，為未來她在MCU中的發展留下伏筆！

原著：

原著的「黑寡婦」葉蓮娜於1999年3月的漫畫初登場，漫畫的設定跟電影完全不同。原著的葉蓮娜是娜塔莎在「紅房」的「師妹」，由同一個間諜大師調教，但兩人並無交集，葉蓮娜在完成訓練後成為了一名毫無道德觀念的間諜和刺客，並開始對付從「紅房」叛逃的娜塔莎，最後漸漸與娜塔莎化敵為友，甚至在娜塔莎死後繼續接替她的英雄職責！

三、「紅色守衛者」阿列克謝

電影：

二戰時期美國進行了「超級士兵」計畫創造出了「美國隊長」，二戰結束後的冷戰時期，蘇聯也不落人後，展開了自己的「超級士兵」計畫，然而卻只創造出了第一個、也是唯一一個「俄國超級士兵」，那便是「紅色守衛者」阿列克謝！在《黑寡婦》電影中，阿列克謝是葉蓮娜、娜塔莎為了執行「紅房」任務所扮演的假父親，但在三年的臥底生活中，同樣也將這些假家人視為自己真正的家人。

原著：

原著的「紅色守衛者」阿列克謝於1967年8月的漫畫初登場，漫畫設定阿列克謝曾與美國隊長在二戰期間一起合作對抗納粹（二戰時美國與蘇聯同為「同盟國」陣營，《黑寡婦》電影中的阿列克謝也有提到他曾與美國隊長相處的往事），但二戰後進入冷戰時期，美國與蘇聯轉為敵對，阿列克謝遂同意加入蘇聯的「超級士兵」計畫，成為「紅色守衛者」。而與電影不同的是，漫畫中為了出任務，他與「黑寡婦」娜塔莎假扮的是「夫妻」而非「父女」。

四、「黑寡婦」梅麗娜

電影：

在《黑寡婦》電影中，梅麗娜是「紅房」訓練出的資深「黑寡婦」間諜，善於謀略，更是「紅房」的首席科學家之一，深入參與許多的科學實驗。她與阿列克謝一起扮演娜塔莎和葉蓮娜的假父母，雖然只是為了執行任務，但在3年的臥底生活中，同樣也將這些他們視為自己真正的家人。

原著：

原著的梅麗娜於1983年11月的漫畫初登場，在原著中她的稱號並非「黑寡婦」，而是「鐵娘子」（Iron Maiden），是屬於蘇聯「黑寡婦」外的另一個女間諜系統，由於「黑寡婦」過於優秀，而一直存活在其陰影下，離開了蘇聯特工組織後，梅麗娜成為一名刺客和僱傭兵，精通格鬥、射擊以及擅長執行各種秘密任務，在漫畫中其實一直是「紅色守衛者」阿列克謝與「黑寡婦」娜塔莎的敵手。

五、德雷科夫將軍

電影：

「紅房」負責人，雖然在MCU中是於《黑寡婦》電影才正式登場，但其實早在 2012年電影《復仇者聯盟》中就已被洛基口頭提及。在蘇聯時期主要負責「黑寡婦」計畫，從世界各地透過綁架、誘拐、人口買賣網羅體格適合的女孩，並加以訓練改造成「黑寡婦」特務。即便後來蘇聯瓦解，德雷科夫將軍（General Dreykov）仍秘密運作「紅房」，將許多「黑寡婦」特務安插在各國首領或重要人物身邊，好獨自掌控國際情勢。

原著：

德雷科夫將軍並未出現在任何一部「Marvel漫畫」中，而是MCU的原創人物！在漫畫中，「紅房」從來就不是由一個特定的誰在管理。硬要說的話，德雷科夫將軍比較像是漫畫中Ivan Petrovich（將年幼的娜塔莎帶入「紅房」並加以訓練）、Grigor Pchelintsov（負責「紅房」招募孤女的人員）與Alex Sterelny（「紅房」科學家之一）的綜合體。

六、模仿大師

電影：

《黑寡婦》電影中「模仿大師」（Taskmaster）的真實身分是Antonia Dreykov，是德雷科夫將軍的女兒。當初娜塔莎為了從「紅房」叛逃，與「鷹眼」聯手炸毀了當時位於布達佩斯的「紅房」基地，導致Antonia身負重傷，後來被德雷科夫將軍改造，變成能將親眼看過的戰鬥技巧完美複製下來並親身使用的真人武器，在電影中她使用了包括黑豹、美國隊長、寒冬戰士和蜘蛛俠……等復仇者聯盟成員的戰鬥技巧。

原著：

原著「模仿大師」的真實身分是Anthony Masters（對！原著是男的，電影將他「性轉」了）於1980年5月的漫畫初登場。在原著中Anthony是一個來歷不明的超級罪犯，他甚至用自己能模仿英雄戰鬥技巧的能力，開設了一間學校專門教導反派格鬥方式！而原著中的模仿大師雖然是復仇者聯盟的強敵，但他出乎意外地和死侍關係不錯，也曾和英雄人物一起聯手對抗過其他反派，是個「反英雄」角色。

七、Rick Mason

電影：

在《黑寡婦》電影中，Rick Mason是娜塔莎擔當神盾局特工期間的盟友，對娜塔莎有好感，暗中幫助娜塔莎。

原著：

Rick Mason這個角色於1989年12月的漫畫中初登場，他是Marvel宇宙著名武器設計師Phineas Mason的兒子，是一名技術嫻熟的秘密行動專家，曾為包括美國、以色列、日本和英國在內的許多國家的政府執行過任務。

八、「Thunderbolt」Ross

電影：

在MCU中於2008年《變形俠醫》中初登場，當時負責捉捕布魯斯班納（Bruce Banner），並想利用其身體進行「超級士兵」計畫，後來在 2016年《美國隊長3：英雄內戰》中任美國國務卿，提議復仇者簽署「蘇科維亞協定」，而因為娜塔莎在《美國隊長3：英雄內戰》裡違反索科維亞協定，於是在《黑寡婦》電影中主要負責捉捕娜塔莎。

原著：

Thunderbolt於1962年5月的漫畫中初登場，本名Thaddeus E. Ross，是美軍四星上將，因為其帶領部隊行動時有如雷霆般迅速猛烈，因而得到了「Thunderbolt」的綽號。而在原著中，Thunderbolt後來也因為伽瑪射線的影響而變成了「Rulk」。

九、「女伯爵」Valentina

電影：

於《黑寡婦》電影結束後的片尾片段中登場，在娜塔莎於《復仇者聯盟：終局之戰》死後，葉蓮娜去給娜塔莎掃墓，遇到「女伯爵」（La Contessa）Valentina，並讓葉蓮娜去找「要對娜塔莎的死『負責』」的鷹眼復仇，為未來葉蓮娜在MCU中的發展留下伏筆！而Valentina之前已於劇集《The Falcon and the Winter Soldier》中登場，未來也會是MCU的重要角色。

原著：

Valentina於1967年8月的漫畫中初登場，是一名義大利人，在其父母因為參與秘密抗爭活動而被殺害後，來到美國並加入神盾局。Valentina被譽為神盾局最強女特務，她不僅曾在神盾局擁有舉足輕重的領導地位，甚至還是Nick Fury的舊情人……但Valentina的真實身分其實是九頭蛇派入神盾局的間諜，隨著身分的曝光，造成她與Nick Fury的關係破局。在漫畫中，Valentina還有「九頭蛇夫人」的稱號。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：GQ科普】居然有個角色被「性轉」了？！Marvel 漫威《黑寡婦》電影中 9 個重要英雄人物與原著差異介紹】