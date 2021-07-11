【黑寡婦】結局解說及片尾片段分析　神秘角色究竟是何方神聖？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-11 18:49

粉絲引頸以待，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及David Harbour主演的《黑寡婦》（Black Widow），等足一年多後終於在本月7日香港上映。然而相隔《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映時間長達兩年，大家對黑寡婦的印象有否模糊呢？而電影的片尾片段又會如何影響未來的發展呢？

注意！！！下文含劇透！！！

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《黑寡婦》雖然對Marvel電影宇宙往後的發展沒有太大推進，但補充了《復仇者聯盟》第三及第四集的內容。（《黑寡婦》劇照）

「妹妹」葉蓮娜的背心，最後送了給「姐姐」娜塔莎留念，因此後者在《復仇者聯盟3》時穿上了這件背心。（《黑寡婦》劇照）

先解釋《黑寡婦》的結局，當時觀眾見到「黑寡婦」娜塔莎、葉蓮娜、梅麗娜及紅色守衛者「一家人」在大戰後重逢，並成功將「模仿大師」解放。之後其他的黑寡婦來到，此時負責監控復仇者聯盟成員的美國國務卿Thunderbolt Ross帶著軍隊前來拘捕娜塔莎等人。於是娜塔莎與葉蓮娜、梅麗娜及紅色守衛道別，葉蓮娜將自己的背心送給娜塔莎，後者則等待Thunderbolt Ross及其軍隊到場。

Thunderbolt Ross來逮捕「黑寡婦」娜塔莎等人，原因是娜塔莎在《美國隊長3》時放走了美國隊長等人。（《黑寡婦》劇照）

之後時間來到兩星期後，留著金髮的娜塔莎與曾在神盾局共事的好友Rick Mason會面，後者跟前者表示，當他有充足時間時，就能為她提供更好的設備。當時Rick Mason給娜塔莎一架昆式戰鬥機（Quinjet），之後她駕駛戰鬥機前去「The Raft」拯救被囚禁的復仇者，其中包括飛隼、紅女巫、鷹眼及蟻俠。

美國隊長前往「The Raft」拯救被囚禁的復仇者。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

至於由Rick Mason提供的昆式戰鬥機，相信影迷都會記得娜塔莎在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）都曾用過這部昆式戰鬥機。當時變形俠醫警告美國隊長、黑寡婦及飛隼後，三人乘坐昆式戰鬥機前往愛丁堡尋找幻視及紅女巫，之後飛隼把昆式戰鬥機帶回新復仇者聯盟總部。在制定計畫後，他將美國隊長、黑寡婦、紅女巫、幻視、變形俠醫及戰爭機器等人送到瓦干達。

黑寡婦在《復仇者聯盟3》的背心是來自「妹妹」葉蓮娜。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

之後在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，娜塔莎搭昆式戰鬥機前往東京重召鷹眼；之後在大戰後，鷹眼搭昆式戰鬥機回家，與消失的家人團聚。如今影迷終於明白，這部伴隨著黑寡婦的戰鬥機，原來是由Rick Mason提供。

由Rick Mason提供的昆式戰鬥機在《復仇者聯盟3》及《《復仇者聯盟4》都有出現。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

之後就是《黑寡婦》的片尾片段解說，當時見到葉蓮娜在娜塔莎的墓前，之後鏡頭一轉見到在劇集《飛隼與寒冬戰士》第五集「真相」（Truth）出現的神秘角色女伯爵Valentina Allegra de Fontaine。當時女伯爵向葉蓮娜表示「她的下個目標」，相信兩人合作已經有一段時間，至於這目標就是鷹眼。女伯爵向葉蓮娜稱，鷹眼需要為黑寡婦的死「負責」，而相信這是劇集《鷹眼》（Hawkeye）的首項重要訊息，皆因Marvel官方已確定葉蓮娜將會在劇集中登場，沒想到，她是來追殺鷹眼的人。

女伯爵Valentina Allegra de Fontaine（中）原本會在《黑寡婦》首次亮相，可惜電影受疫情影響而延期。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

除此之外，早已有影迷猜測，女伯爵或正籌備以「反派」為主的超級英雄組織Thunderbolts（暫譯：雷霆特攻隊），目前的成員有John Walker，葉蓮娜或者也是女伯爵的其中一個目標。