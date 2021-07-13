【黑寡婦】解構反派模仿大師　完美複製7位超級英雄戰鬥技能

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及David Harbour主演的《黑寡婦》（Black Widow）終於上映，粉絲終於瞭解「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫（Natasha Romanoff）的起源故事，其中包括她在「紅房」受訓的過去。除此之外，今集的「反派」模仿大師（Taskmaster）在電影上映前，Marvel官方一直沒有公布其身份，如今粉絲終於知道模仿大師的真身及其故事。



《黑寡婦》帶觀眾認識了娜塔莎羅曼諾夫的過去及其「家人」。（《黑寡婦》劇照）

Marvel Studios終在《黑寡婦》中探討「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫的過去，這角色由施嘉莉祖安遜飾演，在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）首次登場。除此之外，粉絲也首次接觸了娜塔莎羅曼諾夫的「家人」，其中包括飾演她「妹妹」的佛羅倫斯佩芝、「母親」的麗素慧絲及「父親」的David Harbour。除此之外，今集還有新加入Marvel電影宇宙的神秘反派模仿大師。然而Marvel電影宇宙的模仿大師，跟原著漫畫的設定有很大分別。

施嘉莉祖安遜與佛羅倫斯佩芝的姐夫情非常感人。（《黑寡婦》劇照）

在Marvel原著漫畫中，模仿大師本名為Anthony Masters，是一位超級英雄與反英雄的角色，這角色在1980年5月出版的《The Avengers》第195期首次登場。據了解，他是一位來歷不明的超級罪犯，可以將親眼看過的戰鬥技能完美複製，於是他用此能力開設了一間學校，專門教導反派格鬥方式。然而模仿大師曾經說過唯一不能模仿的人只有死侍，因為連死侍都不知道他自己在做甚麼。

模仿大師的身份一直都非常神秘，原來是Marvel Studios把「他」改成女角色。（《黑寡婦》劇照）

模仿大師能透過他的高科技套裝模仿成任何人，也能模擬那人所用的武器，如美國隊長的盾牌、蜘蛛俠的蜘蛛絲及狼人的利爪等。雖然模仿大師是復仇者聯盟的敵人之一，但卻出乎意料地跟死侍關係良好，還曾與他一起聯手對抗時任H.A.M.M.E.R.局長諾曼奧斯本（Norman Osborn）的追擊。除此之外，他還曾加入神盾局、雷霆特工隊及秘密復仇者等團隊，並不完全是一位反派角色。

Marvel Studios把模仿大師改成女性，是「紅房」負責人Dreykov的女兒Antonia Dreykov。（《黑寡婦》劇照）

至於在Marvel電影宇宙《黑寡婦》的模仿大師，原來是「紅房」負責人Dreykov的女兒Antonia Dreykov，由於娜塔莎羅曼諾夫以為在殺死Dreykov時，以為同時把其女兒炸死，然而她從沒有想過，兩人都活過來，而Dreykov還把受重傷的女兒Antonia Dreykov變成模仿大師。據了解，模仿大師曾在《黑寡婦》中模仿黑寡婦、鷹眼、黑豹、Black Knight、美國隊長、紅色守衛者及寒冬戰士等戰鬥技巧，相信未來Marvel電影宇宙仍會見到模仿大師的蹤影，甚至或見到她與佛羅倫斯佩芝一齊加入雷霆特工隊。

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至於在《黑寡婦》飾演模仿大師的演員，是來自烏克蘭及法國的混血女星、前「邦女郎」Olga Kurylenko。現年41歲的她，在13歲時在莫斯科度假時被星探發掘而加入模特兒界。她曾參演過動作驚慄電影《殺手47》、《新鐵金剛之量子殺機》及與梁朝偉合作《獵狐行動》等。而外界曾不時把她與姬嘉鐸（Gal Gadot）比較，皆因Olga Kurylenko當時擊敗了姬嘉鐸，獲邀參演《新鐵金剛之量子殺機》；之後姬嘉鐸卻擊敗了Olga Kurylenko而成為「神奇女俠」。

而在Olga Kurylenko成名後，她成立了慈善組織去幫助烏克蘭的貧困兒童，據《And Magazine》報道，她曾花費近1,000萬美元去幫助烏克蘭的貧困兒童。