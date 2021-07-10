黑寡婦｜施嘉莉得知被賜死後浴室爆喊　親證不會再回歸演該角色

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-10 21:45

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）現已上映中，施嘉莉祖安遜在《復仇者聯盟4：終局之戰》中犧牲，佛羅倫斯佩芝完美接任，早前施嘉莉祖安遜在訪問中都有提及當初收到被賜死訊息的一刻。

當時「彈指事件」發生在2018年，而黑寡婦在2023年透過時間旅行回到2014年的佛米爾星，並因為靈魂寶石而犧牲。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

訪問中問及施嘉莉祖安遜︰「當你得知黑寡婦即將會犧牲時，你人在哪裡？有甚麼反應呢？」她率直地回應：「我當時正在家跟Kevin Feige講電話，我不太知道自己當下反應如何，我應該是回應『OK...』。其實我們全部演員都會互相開玩笑，又會猜測誰會在《復仇者聯盟4：終局之戰》中離開。其實我對此感到很心碎，不過我還是很有風度地接受了，只是之後在浴室中大喊一場。」

施嘉莉祖安遜得知黑寡婦要犧牲後在浴室中大喊一場。（劇照）

而當問題施嘉莉祖安遜及佛羅倫斯佩芝︰「有得選擇的話會想成為哪一位超級英雄？」，施嘉莉祖安遜先回應：「應該會選擇紅女巫吧，我想知道她的奇怪手勢，雖然看起來很有90年代的感覺。」在旁連線對話的佛羅倫斯佩芝則搞笑扮演且自嘲：「要是我的話應該會變成一隻蟹。我應該會選擇雷神，其一原因是因為我的頭髮，而且只有你能夠掟出那又重又大的錘。」

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影迷都知道《黑寡婦》將會是施嘉莉祖安遜最後一次扮演黑寡婦，她都有在訪問中正式談及自己要卸下且離開MCU。「未來沒有再回歸扮演Natasha的計劃，在《黑寡婦》中獲得了很大的滿足感，就像是在我離開Marvel前獲得了一個最佳存在認證的自我篇章。未來依然很樂意跟Marvel繼續合作，相信還有許多尚未能被影視化的好故事存在。」

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