【康城影展】第二位女導演奪金棕櫚大獎　香港代表拿下最佳短片獎

為期12天的第74屆康城影展落幕，影展最高榮譽「金棕櫚獎」由37歲法國女導演Julia Ducournau憑《Titane》奪得，她是繼《鋼琴別戀》（The Piano）紐西蘭導演Jane Campion後，第二位獲此殊榮的女性導演。除此之外，香港鮮浪潮短片《天下烏鴉》勇奪短片金棕櫚獎，是香港首部獲此殊榮的短片，導演唐藝現身領獎。



37歲法國女導演Julia Ducournau憑《Titane》奪得康城影展最高榮譽「金棕櫚獎」。（《Titane》劇照）

現年37歲法國女導演Julia Ducournau在5年前的第69屆康城影展帶來她的導演處女作《舐血成人禮》（Raw），雖然電影當時與主要獎項，但卻獲得得好評。今年她帶來新作《Titane》，終於成功揚威第74屆康城影展，成為繼《鋼琴別戀》紐西蘭導演Jane Campion後，第二位獲此殊榮的女性導演。

Julia Ducournau在5年前帶來《舐血成人禮》，當時電影的評價已經很高，今次終於憑《Titane》揚威康城。（Getty Images）

然而典禮卻發生一段小插曲，當時主持人詢問影展評審團主席Spike Lee第一個要頒發什麼獎時，後者誤以為要宣布得獎結局，於是他拿起紙條宣布獲得金棕櫚獎的電影，一旁的評審團女演員Mélanie Laurent伸手阻止不果。大家一陣尷尬後，迎來陣陣笑聲。

Spike Lee頒獎時兩次出事。（影片擷圖）

於是Spike Lee自嘲請求第二次機會，但他再次出事，皆因他未等到主持人介紹頒獎嘉賓莎朗史東（Sharon Stone）出場時，他又搶先宣布得獎名單，這次又引來全場大笑。在典禮結束的記者會上，Spike Lee重提這次烏龍事件，他表示：「我沒有任何藉口，完全搞亂了。」

Spike Lee兩次出事引來陣陣笑聲。（影片擷圖）

除此之外，由唐藝執導的香港鮮浪潮短片《天下烏鴉》勇奪短片金棕櫚獎。導演唐藝畢業於香港中文大學會計學系，其後進入美國紐約大學電影學院進修。短片講述高中女生趙勝男某日被表姐邀請參加神秘聚會，聚會上除了表姐，全都是渾身銅臭、惡俗不堪的中年男人，當中唯一與眾不同的，是溫文內斂的眼鏡男王建國。後來，二人決定離開沉悶的飯局，踏上一段意想不到的旅程，見證色欲橫流的喧鬧，看穿人性真容。短片取景及其故事背景皆為中國内地，語言為普通話。

唐藝憑《天下烏鴉》勇奪短片金棕櫚獎。（網上圖片）

第74屆康城影展得獎名單：

金棕櫚獎：《Titane》

評審團大獎：《A Hero》及《Compartment No. 6》

最佳導演：《Annette》Leos Carax

最佳男演員：《Nitram》Caleb Landry Jones

最佳女演員：《The Worst Person in the World》Renate Reinsve

最佳編劇：《Drive My Car》濱口龍介

評審團獎：《Ahed’s Knee》及《Memoria》

金攝影機獎：Murina

短片金棕櫚獎：《天下烏鴉》

一種注目單元大獎：《Unclenching The Fists》