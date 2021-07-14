《Benedetta》成年度最受爭議電影　同性戀修女全裸挑戰宗教底線

由曾執導《Turkish Delight》、《鐵甲威龍》（Robocop）、《本能》（Basic Instinct）及《烈女本色》（Elle）等著名電影的荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven，他最近在康城影展帶來年度最具爭議的電影《Benedetta》（台譯：聖慾），究竟這部電影是關於甚麼呢？



《Benedetta》由荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven自編自導，找來44歲比利時女演員Virginie Efira做女主角。（IMDb 圖片）

《Benedetta》改編自美國女作家Judith C. Brown的著作《Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy》，從書名就可以瞭解為何極具爭議，皆因故事探討修女Benedetta Carlini的一段女同性戀的故事。至於電影版，找來曾執導《本能》及《烈女本色》的荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven，為影迷帶來一場挑戰道德底線的爭議電影。

《本能》都是由荷蘭導演Paul Verhoeven執導。（《本能》劇照）

Paul Verhoeven在5年前的康城影展帶來《烈女本色》，這部電影當年也有份角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎，雖然與獎項擦身而過，但電影卻為女主角伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）贏得第74屆金球獎最佳戲劇類電影女主角獎；而導演則獲得法國凱薩獎最佳電影。

《烈女本色》女主角伊莎貝雨蓓憑電影贏得第74屆金球獎影后。（《烈女本色》劇照）

今次《Benedetta》在康城影展首映，同樣震撼全球，皆因電影結合了同性戀、暴力及宗教。電影講述一位名叫Benedetta Carlini的修女，她聲稱自己經歷了神蹟異象，其身上還出現了如耶穌被釘上十字架後的聖痕。然而經過梵蒂岡神職人員深入調查後，認為一切都是她編造出來的謊言。面對被信仰背棄，她遇到一位曾遭父親性侵、初出茅廬的修女，兩人之後還發生了親密關係。

當年Virginie Efira都有份參演《烈女本色》，而她也因此獲導演選中成為《Benedetta》的女主角。（《烈女本色》劇照）

因《Benedetta》牽涉17世紀下的天主教保守社會及同性議題，電影由籌備開始已經備受爭議，導演Paul Verhoeven還提醒女主角Virginie Efira，她在戲中會有大量的的性愛場面，然而她都一口答應：「我願意為Paul Verhoeven這樣的導演作任何嘗試，他是一位很聰明及有自己想法的導演，對自己的作品非常清晰。我認為我們作為演員，需要為自己的選擇負責，而我相信《Benedetta》將會是一部讓我感到驕傲的作品。」

荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven帶來最具爭議的電影《Benedetta》參加康城影展。（IMDb 圖片）

對於電影放映後，有在場記者問到Paul Verhoeven為何加插以瑪利亞雕像作為性玩具及毫不掩飾的裸露場面時，導演毫不忌諱稱：「請不要忘記，人們在發生性行為時一，般來說都會脫下衣服，所以我基本上對人們不想看到生活的現實感到震驚。為什麼會有清教徒，在我看來這是錯誤的。」

《Benedetta》改編自美國女作家Judith C. Brown的著作《Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy》，故事講述修女Benedetta Carlini的一段女同性戀的故事。（IMDb 圖片）

雖然《Benedetta》極具爭議，但《Benedetta》的評價普遍獲好評，特別是飾演女主角修女Benedetta Carlini的44歲比利時女演員Virginie Efira的演出，更相信她有機會憑此作品獲得不同影展的最佳女主角提名，甚至是明年的奧斯卡。