《Benedetta》成年度最受爭議電影　同性戀修女全裸挑戰宗教底線

由曾執導《Turkish Delight》、《鐵甲威龍》(Robocop)、《本能》(Basic Instinct)及《烈女本色》(Elle)等著名電影的荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven,他最近在康城影展帶來年度最具爭議的電影《Benedetta》(台譯:聖慾),究竟這部電影是關於甚麼呢?



《Benedetta》由荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven自編自導,找來44歲比利時女演員Virginie Efira做女主角。(IMDb 圖片)

《Benedetta》改編自美國女作家Judith C. Brown的著作《Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy》,從書名就可以瞭解為何極具爭議,皆因故事探討修女Benedetta Carlini的一段女同性戀的故事。至於電影版,找來曾執導《本能》及《烈女本色》的荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven,為影迷帶來一場挑戰道德底線的爭議電影。

《本能》都是由荷蘭導演Paul Verhoeven執導。(《本能》劇照)

Paul Verhoeven在5年前的康城影展帶來《烈女本色》,這部電影當年也有份角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎,雖然與獎項擦身而過,但電影卻為女主角伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)贏得第74屆金球獎最佳戲劇類電影女主角獎;而導演則獲得法國凱薩獎最佳電影。

《烈女本色》女主角伊莎貝雨蓓憑電影贏得第74屆金球獎影后。(《烈女本色》劇照)

今次《Benedetta》在康城影展首映,同樣震撼全球,皆因電影結合了同性戀、暴力及宗教。電影講述一位名叫Benedetta Carlini的修女,她聲稱自己經歷了神蹟異象,其身上還出現了如耶穌被釘上十字架後的聖痕。然而經過梵蒂岡神職人員深入調查後,認為一切都是她編造出來的謊言。面對被信仰背棄,她遇到一位曾遭父親性侵、初出茅廬的修女,兩人之後還發生了親密關係。

當年Virginie Efira都有份參演《烈女本色》,而她也因此獲導演選中成為《Benedetta》的女主角。(《烈女本色》劇照)

因《Benedetta》牽涉17世紀下的天主教保守社會及同性議題,電影由籌備開始已經備受爭議,導演Paul Verhoeven還提醒女主角Virginie Efira,她在戲中會有大量的的性愛場面,然而她都一口答應:「我願意為Paul Verhoeven這樣的導演作任何嘗試,他是一位很聰明及有自己想法的導演,對自己的作品非常清晰。我認為我們作為演員,需要為自己的選擇負責,而我相信《Benedetta》將會是一部讓我感到驕傲的作品。」

荷蘭導演兼編劇Paul Verhoeven帶來最具爭議的電影《Benedetta》參加康城影展。(IMDb 圖片)

對於電影放映後,有在場記者問到Paul Verhoeven為何加插以瑪利亞雕像作為性玩具及毫不掩飾的裸露場面時,導演毫不忌諱稱:「請不要忘記,人們在發生性行為時一,般來說都會脫下衣服,所以我基本上對人們不想看到生活的現實感到震驚。為什麼會有清教徒,在我看來這是錯誤的。」

《Benedetta》改編自美國女作家Judith C. Brown的著作《Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy》,故事講述修女Benedetta Carlini的一段女同性戀的故事。(IMDb 圖片)

雖然《Benedetta》極具爭議,但《Benedetta》的評價普遍獲好評,特別是飾演女主角修女Benedetta Carlini的44歲比利時女演員Virginie Efira的演出,更相信她有機會憑此作品獲得不同影展的最佳女主角提名,甚至是明年的奧斯卡。