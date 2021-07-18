【黑寡婦】10個黑寡婦另類版本　嗜血非裔版殺人前先發生性行為

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及David Harbour主演的《黑寡婦》（Black Widow），打破疫情後的多項電影票房紀錄，粉絲亦終於瞭解Natasha Romanoff的過去。然而除了Natasha Romanoff外，Marvel Studios在戲中也介紹了第二代黑寡婦Yelena Belova。其實在Marvel的漫畫世界還有很多不同版本的黑寡婦可以供Marvel Studios引入Marvel電影宇宙，如今就介紹10位不同版本的「黑寡婦」。
受到Marvel劇集《洛基》（Loki）的影響，Marvel電影宇宙終於打開了多元宇宙，為未來提供更多可能性，其中最多粉絲關心的議題就是三代蜘蛛俠同框。然而在三代蜘蛛俠同框前，Marvel Studios已經向粉絲展示出在同一時間，有超過十位洛基同場，未知將來會否還有其他不同時空的超級英雄或反派同場現身。在Marvel電影宇宙探索多元宇宙時，先瞭解其他不同版本的黑寡婦。
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