黑寡婦｜51歲麗素慧絲演凍齡黑寡母　由細靚到大14歲絕美容顏曝光

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-08 22:00

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow）終於上映，今集除了施嘉莉祖安遜及William Hurt的角色曾在Marvel電影宇宙（MCU）亮相外，其餘大部份角色都是全新角色。而今次要介紹的是在戲中飾演Natasha及Yelena養母Melina Vostakoff的麗素慧絲（Rachel Weisz），她戲中與兩名女兒同場時，十足三姐妹一樣，絕不像年過50歲兼育有兩孩的母親。

麗素慧絲在《黑寡婦》中飾演Melina Vostakoff，這角色是新加入MCU的。（《黑寡婦》劇照）

現年51歲的麗素慧絲，1970年3月7日在英國倫敦西敏出生，她的父母在二戰期間為了逃避納粹德國的追捕而逃到英國。麗素慧絲的父親George Weisz是來自匈牙利的著名發明家，他在1972年研究出幫助冠狀病毒患者的呼吸機，而他去年5月在英國離世，享年90歲；至於她的母親Edith Ruth是來自奧地利的心理治療師，她在2016年離世，終年83歲。

麗素慧絲與施嘉莉祖安遜及佛羅倫斯佩芝同場時，絕對不比這兩位較年輕的演員輸蝕。（《黑寡婦》劇照）

麗素慧絲獲得了父母的優良基因，她畢業於英國頂尖私校聖保羅女子學校（St Paul's Girls' School），並成功考入劍橋大學三一學堂，主修英文。她最後以二等甲級的優異成績畢業，與她同期的同學則有「波叔」Sacha Baron Cohen，而其他校友包括已故著名物理學家霍金及已故諾貝爾物理學獎得主David Thouless。她在大學時期參演過不同的話劇，更憑《Slight Possession》贏得1991年愛丁堡國際藝穗節「Guardian Student Drama Award」大獎。

當時麗素慧絲年約23歲。（《Scarlet and Black》劇照）

然而「Guardian Student Drama Award」都不是算厲害，她14歲時以模特兒身份出道後，同年她因拒演由李察基爾（Richard Gere）主演的《大衛王》（King David）而引起大眾關注。她在奪得「Guardian Student Drama Award」大獎翌年，便獲邀參演電視電影《Advocates II》，之後還獲英國廣播公司邀請演出迷你劇《Scarlet and Black》，同劇還有著名男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）。

麗素慧絲在29歲時迎來《盜墓迷城》這個機會。（《盜墓迷城》劇照）

麗素慧絲在1996年首次迎來女主角的機會，她與摩根費曼（Morgan Freeman）及奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演《Chain Reaction》，然而電影的評價極差，全球票房僅收6,000萬美元。然而同年她參演了另一部電影《Stealing Beauty》，獲「English rose」稱號，即天然美女，獲此讚美的有《歡樂滿人間》女星Julie Andrews、劍橋公爵夫人凱蒂、奧斯卡影后琦溫斯莉（Kate Winslet）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等。

之後她演出了《盜墓迷城》系列、《敵對邊緣》、《無國界追兇》及《爭寵》等著名電影，更憑《無國界追兇》奪得奧斯卡最佳女配角獎。

麗素慧絲演出《Stealing Beauty》時大約26歲。（《Stealing Beauty》劇照）

麗素慧絲因（《盜墓迷城》而紅遍全球。（《盜墓迷城》劇照）

除此之外，麗素慧絲與「007」丹尼爾基克（Daniel Craig）的愛情故事同樣令人動容。據《Metro》報道，丹尼爾基克在麗素慧絲讀大學時已經認識對方，然而據《每日電訊報》又提及，二人首次相遇卻是在1994年的National Theatre Studio，當時男方26歲；女方則24歲，麗素慧絲最後因拍攝《超時空‧愛》（The Fountain）而與導演Darren Aronofsky擦出愛火花，兩人在2005年訂婚，育有一子，最終在2010年11月宣布分手。

麗素慧絲與「007」丹尼爾基克在2011年成為夫婦。（IMDb 圖片）

同年12月，麗素慧絲與丹尼爾基克約會，並在2011年6月舉行私人婚禮。在2018年9月1日，兩人的女兒誕生。如今51歲的麗素慧絲，在《黑寡婦》的演出時，與兩名女兒施嘉莉祖安遜及佛羅倫斯佩芝同場時，十足三姐妹一樣。

當時49歲的麗素慧絲出席聖地亞哥國際漫畫展。（IMDb 圖片）