《自殺特攻》賜死角色先收到劇本　導演：有演員到而家都唔知結局

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-30 14:45

DC反超級英雄電影重啟版的《自殺特攻》（The Suicide Squad）由鬼才導演兼編劇James Gunn執導，早前曾有網民流出重要資訊，表示今集將有7名主要成員死亡，對此James Gunn笑言：「這也太樂觀了吧！」直接否認傳言，令粉絲們又進行一輪猜測。

《自殺特攻》預告可以率先睇到一眾角色的技能。（影片擷圖）

James Gunn此言一出暗示死亡人數或會出現更多，加上James Gunn時常都會在Twitter上回應網民提問，有人問到：「有否故意拍下某些角色死掉的戲份，用來混淆演員，好讓他們都不得知真正結局，以防劇透？」

James Gunn否認但講到：「大部分的人是拿不到劇本的，除非你的角色死了。」即是只有死去的角色，才能拿到有完整、真正結局的劇本。

究竟邊個會死呢？（《自殺特攻》劇照）

《自殺特攻》將於8月6日上映，James Gunn更搞笑說道：「有些演員最近才首次知道電影的真正結局，甚至有些人仍然不知道。」事實上James Gunn曾向華納兄弟（Warner Bros.）表示讓他們決定角色的去向，「想殺就殺，想留就留」，沒有硬性要求留下任何一位角色，所以引起網民猜測「自殺特攻」到最後會否一個都不能留下來。

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