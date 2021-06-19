劉德華親自回應落實演出《流浪地球2》　出年帶《拆彈專家3》回歸

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昨日（18/6）為劉德華影迷會33周年，華仔更開直播跟粉絲們聊天，並爽快地公開了接下來的工作計畫，不論是電影還是綜藝節目都給出了肯定的答案。

劉德華公開了接下來電影上的計劃。(微博圖片)

首先較早前有消息傳出劉德華將會作為發起人參與《乘風破浪的姐姐》的男版《哥哥的滾燙人生》，當時引起不少網民的熱烈期待，不過劉德華對此直接回應：「從來都沒有綜藝計畫。」正式否認演出一事。

劉德華不時都會拍片跟粉絲交流．（視頻截圖）

而在直播中，劉德華更透露了他接下來的電影計劃，較早前在《流浪地球2》的發布會上，他都有現身支持，本來外界只猜測他是因為寧浩的關係才出席而非參與演出，但他直言製片人曾經詢問自己能否參演《流浪地球》的續集，而他給出了肯定的答案：「可以。」直接確定了演出的消息。

《流浪地球》在全球票房上大收約7億美元。（《流浪地球》劇照）

目前劉德華確定會參與《流浪地球2》外，他更揚言會在出年會帶來系列電影《拆彈專家3》，而且跟寧浩合作的《全民明星》項目也在進一步的商談當中，未知今次《拆彈專家3》又會進一步炸爛邊到呢？

劉德華表示出年將會有《拆彈專家3》。（劇照）

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