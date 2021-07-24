古惑仔3隻手遮天｜黎淑賢阿嫂角色勁搶鏡　重溫從影最性感演出

25年前上映的《古惑仔3隻手遮天》中，黎姿飾演的「細細粒」慘遭反派「烏鴉」張耀揚強暴兼槍殺，可謂《古惑仔》電影宇宙中最悲情的女角，相信觀眾仲記得陳浩南抱著其屍體痛哭的樣子。

但其實這一集仲有一位女角相當搶鏡，雖然只得幾場戲，但半裸登場比女主角黎姿更性感，她就是飾演洪興龍頭蔣天生女友的黎淑賢。



黎淑賢在《古惑仔3隻手遮天》中有性感演出。（電影截圖）

黎淑賢參加1995年亞洲小姐，最後敗於鼎頭大熱楊恭如手上奪得亞軍，隨後入行成為演員，《古惑仔3隻手遮天》就是她入行後第一部電影，戲中飾演蔣天生女友方婷，純粹就是個花瓶角色，而首次演戲的她演技相當生硬，不過在一場被張耀揚強迫拍裸照的場口中半裸上陣，性感得令觀眾眼前一亮，這亦是黎淑賢從影最大膽的演出之一。

重溫黎淑賢性感演出

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入行僅數年，黎淑賢便下嫁影星盧惠光並誕下兩名兒子，沒有在影圈大展拳腳，入行以拍過不夠十部電影，除了《古惑仔3》外，最令人印象深刻的演出是1998年上映的《生化壽屍》，飾演黎耀祥的老婆，同樣有性感演出。跟盧惠光離婚後，黎淑賢改嫁美容醫生許智政，為對方誕下兩名兒子，至今都在當全職媽媽。現年44歲的她保養得宜，不時在社交網站分享泳裝照，身材可謂廿年如一日。

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