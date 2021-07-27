湯漢斯自掏腰包拍《阿甘正傳》　籌備10年由廢棄劇本變最佳電影

《電影的故事：你我的永恆印象》（The Movies That Made Us）第二季近日在Netflix播映，編導今季繼續找來4部經典電影，跟影迷細說電影不為人知的秘密，而其中一集就是獲得6項奧斯卡獎的《阿甘正傳》（Forrest Gump）。



在1994年上映的《阿甘正傳》由《回到未來》（Back to the Future）系列的美國導演Robert Zemeckis執導、湯漢斯、Robin Wright及Gary Sinise主演。這部獲得6項奧斯卡獎，其中包括最佳電影、最佳導演及最佳男主角等的電影，原來在選角及預算上遇上重重難關，還差點未能開拍。幸好在監製Wendy Finerman、導演及湯漢斯的堅持下，最終這部電影成為1990年代的經典。



《電影的故事：你我的永恆印象》細述《阿甘正傳》不為人知的秘密。（《阿甘正傳》劇照）

原著小說故事差，電影劇本需要大幅修改

《阿甘正傳》改編自已故美國作家Winston Groom的同名小說，然而有看過兩者的人都知道，電影跟原著小說有很大的差別，其中包括男主角的體重、他曾成為職業摔角手、登上月球及有一隻紅毛猩猩作伴等，然而這些情節卻沒有在電影中出現。對於曾擔任派拉蒙影業高層的Michelle Manning來說，這本原著小說「不怎麼樣」。

《阿甘正傳》由湯漢斯主演。（《阿甘正傳》劇照）

然而據這部紀錄片提到，這本小說出版前，其實有一本先行版在製片廠流傳，還吸引了一位監製的注意，而她就是《阿甘正傳》的監製Wendy Finerman。她指出：「我情不自禁被這男人吸引，我就是在此時和阿甘發生了外遇。」而此時有指華納兄弟對這劇本都有意思。當時Wendy Finerman致電華納：「除非把我們一起打包帶走，不然我也會一起競標。」由於大家一心想避開競標戰，於是兩者攜手合作。

監製Wendy Finerman為《阿甘正傳》「仆心仆命」，最終創造經典。（影片擷圖）

看似踏出成功一大步，可是問題好快就出現，當時《阿甘正傳》作家Winston Groom條件之一就是要讓他試寫這劇本。此時派拉蒙的Michelle Manning形容「這部劇本亂七八糟」。由於這劇本亂七八糟，很快就被華納打入冷宮。這劇本待了數年之久，某天華納的Kevin Jones來到劇本部，隨便找一部劇本來看，當時他被《阿甘正傳》的劇本迷住了，原來阿甘小時候迷戀阿珍的情節與Kevin Jones的經歷一樣，因為「同病相憐」，他立刻致電Wendy Finerman，最後兩人得出的共識是，如果要拍這部電影，這劇本需要修改，於是解決問題的方法就是找來新編劇。

Robin Wright是飾演珍妮的唯一選擇。（《阿甘正傳》劇照）

華納兄弟踢走《阿甘正傳》 派拉蒙影業成新家

可是當1988年上映的《手足情未了》（Rain Man）在第61屆奧斯卡贏得4項大獎時，華納卻認為市場對這類電影已經到達飽和狀態，因此這劇本被歸入為「周轉期」（Turnaround），即監製有18個月時間尋找新公司，如果就不到的話，這劇本或會永久棄置。然而在《阿甘正傳》歸入為「周轉期」時，Kevin Jones卻率先遭到轉走，而當時他去到新公司派拉蒙影業，最終《阿甘正傳》在派拉蒙影業找到新家。

湯漢斯由差點成為《郵差》主演，變成《阿甘正傳》的主角。（《阿甘正傳》劇照）

然而在籌備《阿甘正傳》的同時，Wendy Finerman同時與Eric Roth合作編寫《郵差》（The Postman），後者當時因此還認識了湯漢斯（Tom Hanks），當時湯漢斯差點要主演這部電影。可是《與狼共舞》（Dances with Wolves）導演兼演員Kevin Costner突然決定開拍《郵差》，還踢走了Wendy Finerman及Eric Roth。隨著《阿甘正傳》在派拉蒙復活，Wendy Finerman找來Eric Roth為《阿甘正傳》寫劇本，還找來差點主演《郵差》的湯漢斯過檔。湯漢斯得知《阿甘正傳》劇本由Eric Roth寫後，他便一口答應了。

飾演「阿甘」母親的Sally Field，其實現實生活中比湯漢斯大10歲。（《阿甘正傳》劇照）

派拉蒙突然換高層 《阿甘正傳》需要再次「周轉」？

萬事俱備後，他們出發去見派拉蒙執行長布蘭登塔奇科夫（Brandon Tartikoff），當時出席者還有派拉蒙執行官Michelle Manning及湯漢斯。雖然當時知道編劇及主演，但根本沒有完整劇本，但湯漢斯卻成功說服布蘭登塔奇科夫：「他說甚麼時候能開始？」但他們只可以說：「得先等到Eric Roth寫好劇本。」

後製其實都非常困難，因為要融入各種歷史人物及事件及舊鏡頭中。（《阿甘正傳》劇照）

於是Eric Roth把他媽媽常說的話「做事帥的人才帥」改成「做蠢事的人才蠢」及、而他又把書上寫的「身為白癡並不是一盒巧克力」變成「人生就像一盒巧克力」，最終初稿花了數個月終於成型。然而當劇本出來後，布蘭登塔奇科夫辭職了，而當時派拉蒙執行長雪莉蘭辛（Sherry Lansing）。幸好當時她認為這個故事很動聽，《阿甘正傳》才得以繼續下一步，尋找導演。當時Wendy Finerman找來好朋友Robert Zemeckis執導。

「阿甘」的說話技巧源自Michael Conner Humphreys。（《阿甘正傳》劇照）

然而在小阿甘及小珍妮的選角又不順利，直到他們找到Michael Conner Humphreys。當時沒有任何演出機會的他，卻成為《阿甘正傳》其中一個非常重要因素。皆因當時他的說話方式沒有演出經驗，這就成為了「阿甘」的獨特說話方式，而湯漢斯之後也模仿他的說話技巧。

Michael Conner Humphreys飾演小阿甘，由於沒有演出經驗，他的說話方式卻成為「阿甘」的獨特說話技巧。（《阿甘正傳》劇照）

《阿甘正傳》花足10年時間才能開拍

歷時近10年後終於要開拍，然而派拉蒙執行長雪莉蘭辛卻非常擔心預算，最終Robert Zemeckis及湯漢斯放棄了一部份的酬勞，甚至之後為了完成拍攝，還要額外出錢拍攝。為了可以完成所有長跑的場景，劇組瞞住雪莉蘭辛開拍，還找來湯漢斯的弟弟當替身，甚至原本要監察劇組的Michelle Manning都幫手瞞住派拉蒙，但這「夢幻小組」在差一個鏡頭完成所有拍攝時卻被派拉蒙知道，最終Robert Zemeckis及湯漢斯額外多拿150萬美元拍攝最後「紀念碑谷」的場景。

紀錄片之後還提到配樂及後製都花費不菲，而且還與派拉蒙出現其他爭吵。然而對比籌備及開拍，這些都算不上大事。