【阿甘正傳25周年】16歲少年60天橫越美國　創最年輕兼最快紀錄

由Robert Zemeckis執導、湯漢斯(Tom Hanks)主演的《阿甘正傳》(Forrest Gump),改編自美國作家Winston Groom在1986年出版的同名小說。電影講述純真傻氣而心地善良的阿甘,在出生的1944年至1982年之間所發生的事,當中有不少虛構情節,但也有很多真實事件,戲中阿甘跑遍全美的經歷,原來真有其事。

《阿甘正傳》為湯漢斯(右)奪得奧斯卡最佳男演員。(《阿甘正傳》劇照)

電影中,因為珍妮離開,寂寞的阿甘開始將跑步當例行公事,當他跑完了整條路後,突然決定再跑完整個縣,之後還執意跑完整個阿拉巴馬州,最後他踏上了持續了兩年的跑遍全美國之旅,並吸引了媒體採訪。新聞曝光後,阿甘吸引了不少追隨者跟著他一起跑,期間一群記者跟蹤著並嘗試訪問他跑步的目的。

當時有人問名甘是否為了世界和平,亦有人問他是否為了保護環境或動物權益,而阿甘則一直指他跑步是沒有原因。可是記者仍然不相信,不斷追問他,這讓阿甘費解他們為何不能相信一個人可以單純地跑。直到某天,他跑到美國西部,突然厭倦這種漫無目的的旅程,於是掉頭回家。

阿甘橫越美國原來不是導演虛構,而該事件原來來自一個16歲的少年與10歲患癌的朋友間的約定。(《阿甘正傳》劇照)

當大家以為這次跑步旅程是美國是作家Winston Groom虛構時,原來這件事的靈感來源是Louis Michael Figueroa的真實事件。至於兩者唯一不同的是,阿甘是沒有目的地跑,但Louis Michael Figueroa每一次跑都有其背後原因,而且相當感人。據了解,Louis Michael Figueroa一共橫越美國3次。

Louis Michael Figueroa一共橫越美國共3次,而且背後都有原因。(網上圖片)

《阿甘正傳》真人真事

首次橫越美國是發生在1982年,當時只有16歲的Louis Michael Figueroa,為了完成與正在抗癌的好友的約定,便開始橫越美國之旅。當時Louis Michael Figueroa知道好友Bobby命在旦夕,為了鼓勵只有10歲的他繼續撐下去,由新澤西州跑到三藩市,希望引起外界對癌症的關注及為美國癌症協會籌款。

據了解,他只用了60天便完成創舉,成為有史以來最年輕,同時也是最快的紀錄。此舉成功引起傳媒注意,他的一番說話更成為《阿甘正傳》的經典台詞之一:「我只是比其他行前一步。當我覺得累,我就睡覺。當我肚餓,我就會吃。當我需要去洗手間時,我就會去。」(I just put one foot in front of the other. When I get tired I sleep. When I get hungry I eat. When I have to go to the bathroom, I go.)

阿甘橫越美國的靈感來源是Louis Michael Figueroa的真實事件。(《阿甘正傳》劇照)

Louis Michael Figueroa其餘兩次橫越美國

14年後,Louis Michael Figueroa為其患上愛滋病的兄長Jimmy再次橫越美國。當時年約30歲的他是白血病康復者,今次選擇從緬因州的班戈(Bangor)獨自行到聖地牙哥(San Diego),目的是指出愛滋病人只能孤獨面對病情,並為愛滋病患者籌款。最後一次,43歲的Louis Michael Figueroa在2005年1月再度橫越美國,目的是為了喚醒對兒童性騷擾問題的關注。