【阿甘正傳25周年】16歲少年60天橫越美國　創最年輕兼最快紀錄

由Robert Zemeckis執導、湯漢斯（Tom Hanks）主演的《阿甘正傳》（Forrest Gump），改編自美國作家Winston Groom在1986年出版的同名小說。電影講述純真傻氣而心地善良的阿甘，在出生的1944年至1982年之間所發生的事，當中有不少虛構情節，但也有很多真實事件，戲中阿甘跑遍全美的經歷，原來真有其事。

《阿甘正傳》為湯漢斯（右）奪得奧斯卡最佳男演員。（《阿甘正傳》劇照）

電影中，因為珍妮離開，寂寞的阿甘開始將跑步當例行公事，當他跑完了整條路後，突然決定再跑完整個縣，之後還執意跑完整個阿拉巴馬州，最後他踏上了持續了兩年的跑遍全美國之旅，並吸引了媒體採訪。新聞曝光後，阿甘吸引了不少追隨者跟著他一起跑，期間一群記者跟蹤著並嘗試訪問他跑步的目的。

當時有人問名甘是否為了世界和平，亦有人問他是否為了保護環境或動物權益，而阿甘則一直指他跑步是沒有原因。可是記者仍然不相信，不斷追問他，這讓阿甘費解他們為何不能相信一個人可以單純地跑。直到某天，他跑到美國西部，突然厭倦這種漫無目的的旅程，於是掉頭回家。

阿甘橫越美國原來不是導演虛構，而該事件原來來自一個16歲的少年與10歲患癌的朋友間的約定。（《阿甘正傳》劇照）

當大家以為這次跑步旅程是美國是作家Winston Groom虛構時，原來這件事的靈感來源是Louis Michael Figueroa的真實事件。至於兩者唯一不同的是，阿甘是沒有目的地跑，但Louis Michael Figueroa每一次跑都有其背後原因，而且相當感人。據了解，Louis Michael Figueroa一共橫越美國3次。

Louis Michael Figueroa一共橫越美國共3次，而且背後都有原因。（網上圖片）

《阿甘正傳》真人真事

首次橫越美國是發生在1982年，當時只有16歲的Louis Michael Figueroa，為了完成與正在抗癌的好友的約定，便開始橫越美國之旅。當時Louis Michael Figueroa知道好友Bobby命在旦夕，為了鼓勵只有10歲的他繼續撐下去，由新澤西州跑到三藩市，希望引起外界對癌症的關注及為美國癌症協會籌款。

據了解，他只用了60天便完成創舉，成為有史以來最年輕，同時也是最快的紀錄。此舉成功引起傳媒注意，他的一番說話更成為《阿甘正傳》的經典台詞之一：「我只是比其他行前一步。當我覺得累，我就睡覺。當我肚餓，我就會吃。當我需要去洗手間時，我就會去。」（I just put one foot in front of the other. When I get tired I sleep. When I get hungry I eat. When I have to go to the bathroom, I go.）

阿甘橫越美國的靈感來源是Louis Michael Figueroa的真實事件。（《阿甘正傳》劇照）

Louis Michael Figueroa其餘兩次橫越美國

14年後，Louis Michael Figueroa為其患上愛滋病的兄長Jimmy再次橫越美國。當時年約30歲的他是白血病康復者，今次選擇從緬因州的班戈（Bangor）獨自行到聖地牙哥（San Diego），目的是指出愛滋病人只能孤獨面對病情，並為愛滋病患者籌款。最後一次，43歲的Louis Michael Figueroa在2005年1月再度橫越美國，目的是為了喚醒對兒童性騷擾問題的關注。