中國電競題材電影《硬漢槍神》　粉絲質疑造型抄襲「食雞」

由韓國電子遊戲開發商魁匠團（KRAFTON Inc.）旗下的PUBG公司所開發及發行的大逃殺遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds），又稱「食雞」，自2017年3月推出體驗版後，隨即風靡全球。由華文映像影業出版的真人版「食雞」電影《硬漢槍神》，早前公開海報及預告，然而有粉絲發現電影的宣傳品與遊戲《絕地求生》非常相似，更質疑前者有否獲後者授權。



《絕地求生》由韓國電子遊戲開發商PUBG公司所開發及發行。（《絕地求生》圖片）

從官方簡介見到，《硬漢槍神》由年輕導演胡國瀚，及曾獲第十一屆中央戲劇學院學生影像展獲獎者的周思堯聯合執導，並由薛聞君、李慶譽、譚曉凡及曲羿成等主演。

《硬漢槍神》講述生活落魄的遊戲達人男主角，被前妻逼迫放棄兒子撫養權。於是他不得不參加一場獎金500萬的「食雞」比賽，並邀請了昔日的戰友組成臨時戰隊參戰，希望可以買下學區房爭取兒子撫養權。這次臨時戰隊一路橫衝直撞進入決賽，然而在比賽的重要關頭，等待這支隊伍的卻是對手的挑釁及一系列的黑箱作業。

電影《硬漢槍神》的場景、角色及道具都跟遊戲《絕地求生》非常相似。（《絕地求生》圖片）

然而有粉絲發現，電影的海報及預告片有很多地方竟與遊戲《絕地求生》非常相似，其中包括場景、角色及道具等。由於官方簡介指出「為了讓電影呈現出真實『吃雞』類遊戲的感覺，不僅搭建1:1的真實軍事場景，還原這類遊戲中熟悉的場景，而演員更要親身接受動作訓練。」可是簡介卻沒有明確地表示是否獲《絕地求生》授權，而官方則僅以「吃雞」遊戲作為描述。