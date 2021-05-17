盤點14部「辱華」電影　《鐵甲奇俠3》為迎合中國市場增限定內容

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-17 08:30

外國傳媒《Variety》在香港時間上周三（5月12日）晚報道，指中國官方《CCTV-6 電影》的電影頻道在報道Marvel電影宇宙第四階段作品時，「遺留」了今年9月上映的《尚氣與十環幫傳奇》及11月上映的《永恆族》，此舉讓人聯想這兩部作品有「辱華」之嫌。沒想到在數天後，又有中國網民挖出《毒魔》（Venom）系列男主角湯哈迪（Tom Hardy）在2012年發表涉嫌「辱華」成份的言論，紛紛呼籲罷看電影抵制。Marvel電影一周內連中三元，趁此機會，順道了解其他14部曾誤闖「辱華」陷阱的電影。

Marvel Studios兩部作品《尚氣與十環幫傳奇》及《永恆族》相信都會因為「辱華」而緣盡中國市場。（《尚氣與十環幫傳奇》預告擷圖）

在去年12月初，由電玩改編成電影的《魔物獵人》（Monster Hunter）因為戲中一段對話而惹上「辱華」風波。當時有一幕講到兩位士兵對話，其中一位士兵問︰「What kind of knees are these？」（這是怎麼樣的膝頭？），而另外一位回答：「Chinese。」看似無傷大雅的「食字」，但當時有中國網民聯想到一首具有種族歧視的童謠，內容是︰「Chinese, Japanese, dirty knees」。

「辱華」風波最新主角是《毒魔》系列男星湯哈迪。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

雖然當時導演Paul W.S. Anderson及涉事的MC Jin為此事道歉，而電影公司也隨即把涉嫌辱華的對白刪走及道歉，強調這是一次「因疏忽而造成的誤解」，但最終電影都沒有獲得第二次的上映機會。點擊下圖即睇14部曾涉「辱華」成份的電影！！！