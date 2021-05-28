「尚氣」劉思慕曬中國網民負評再掀風波　遭網民還擊：又來賣慘！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-28 08:30

《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）去年受到新冠肺炎影響，而被迫三度延期至今年9月上映。可是自Marvel Studios宣布開拍以來，戲中角色備受爭議，除了「滿大人」外（現稱：文武），官方早前公開了電影首條前導預告後，男主角劉思慕（Simu Liu）的外貌掀起新一波輿論。沒想到他在答謝完中國粉絲後，他透過朋友知悉中國網民都有在微博批評他，他轉發後又引起新一波批評。

Marvel Studios在公布梁朝偉飾演「滿大人」時已經惹來中國網民的批評。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

Marvel Studios在早前公開了電影首條前導預告後，遭許多網民批評他「長太醜」，當時他曾喊話：「想跟我們所有的中國粉絲說聲謝謝！那些想我們失敗的人，等著看吧！」沒想到，他在答謝完中國粉絲後，日前他在其個人Twitter帳戶貼出中國網民在微博的批評：「好高興我的朋友教懂我如何翻譯在微博的留言。」他同時在Instagram的限時動態分享這則貼文，當然即時遭到中國網民炮轟。

劉思慕在Twitter指透過翻譯了解在微博的留言，有網民留言「尚氣，不帥氣」。（Simu Liu Twitter 擷圖）

雖然許多網民在劉思慕的貼文上為他抱不平，許多粉絲留言指批評者是「沒有品味的人」、「他們只妒忌」、甚至「X他們，你是很迷人的」等。隨即惹來中國網民不滿及批評，「翻譯了發到外網去賣慘一波，又可以再拉一波同情分就。跟這部電影本身一樣，從頭到尾都在拿國內當工具」、「真的就長得不好看不能評論」及「明明也有很多人在誇獎他，為什麼他只發負面的」等。

雖然批評聲音不絕，但劉思慕事隔一天就正式開啟官方微博帳號，並親自用中文向中國觀眾打招呼：「大會好！我終於開通了一個微博帳戶！！很高興與大家交流。我會努力學習中文！」然而目前《尚氣與十環幫傳奇》未知能否在中國上映。點擊下圖重溫《尚氣與十環幫傳奇》首條預告！！！