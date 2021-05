「尚氣」劉思慕曬中國網民負評再掀風波　遭網民還擊：又來賣慘！

《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年受到新冠肺炎影響,而被迫三度延期至今年9月上映。可是自Marvel Studios宣布開拍以來,戲中角色備受爭議,除了「滿大人」外(現稱:文武),官方早前公開了電影首條前導預告後,男主角劉思慕(Simu Liu)的外貌掀起新一波輿論。沒想到他在答謝完中國粉絲後,他透過朋友知悉中國網民都有在微博批評他,他轉發後又引起新一波批評。