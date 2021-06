荷里活首位華裔女星黃柳霜　被定型專演反派、妓女：污衊中國人

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-21 22:00

早前荷里活星光大道再有兩華裔演員獲專屬的星形獎章嘉許,分別是92歲的美籍華裔資深男星吳漢章(James Hong)及曾為《花木蘭》配音的華裔女星溫明娜,至今累計合共有7名華人影星獲此星形獎章殊榮。然而當初首位獲此殊榮的華人影星又是誰人呢?

黃柳霜是首位在荷里活星光大道獲得專屬星形獎章嘉許的華裔女演員。(豆瓣圖片)

華人影星能夠打入荷里活已經不容易,更莫說獲得任何獎項的嘉許。然而她的出現,除了為之後的華人影星更易打入荷里活外,她更是首位能夠在荷里活星光大道「摘星」的華裔女演員,她就是首位美籍華人荷里活影星黃柳霜(Anna May Wong)。

黃柳霜在1905年美國加州洛杉磯出世,父母是在美國土生土長的華人,故她算是第三代的美籍華人。由於當時美國的電影產業開始從東岸西遷至洛杉磯,時常會有電影在她住所附近取景,這讓她慢慢地對電影產生興趣。她在9歲時,時常懇求導演讓她參演電影,故此獲得「C.C.C」(Curious Chinese Child)的稱號,即是「好奇的中國小孩」。

黃柳霜有份主演的《Dangerous to Know》在1938年上映,其他演員包括曾獲金球獎最佳男配角的Akim Tamiroff(中)及Gail Patrick。(《Dangerous to Know》劇照)

兩年後,11歲的她開始用藝名「Anna May Wong」參與演出。沒想到,她在14歲時憑著毛遂自薦獲得首個電影角色,當時她在《The Red Lantern》飾演一個拿著燈籠的小女孩。至於首次演出這件大事,黃柳霜的爸爸竟然完全不知情。在之後的兩年時間,她客串了許多不同的電影,甚至曾在著名默劇女星Priscilla Dean及Colleen Moore的電影中亮相。

在1921年,年僅16歲的黃柳霜決定為理想放棄學業,她在1931年接受外媒訪問時重提這此決定,她稱:「我作出那個決定時還很小,但那時我知道正因為我年輕,我輸得起,所以我決定給自己10年的時間來奮鬥,成為一名成功的女演員。」

年僅16歲的黃柳霜在《Bits of Life》飾演人妻,這是她首次以正式演員的身份參與電影製作。(《Bits of Life》劇照)

其實同年,黃柳霜首次以正式演員的身份參演電影《Bits of Life》的製作,當時她竟飾演人妻角色,而這也是她唯一一次飾演媽媽角色。更厲害的是,她憑著出色的演出,讓她登上英國雜誌《Picture Show》的封面。

一年後,17歲的黃柳霜擔任《The Toll of the Sea》女主角,憑著出色的演出而紅遍全球,甚至有傳媒以「極為驚艷」來形容她當時的演出。她在兩年後,憑著《月宮寶盒》(The Thief of Bagdad)再迎來事業高峰。

19歲的黃柳霜在《月宮寶盒》飾演一名蒙古女奴,雖然戲份不多,但都成功留下深刻印象,而這部電影納入美國國家電影保存委員會保護電影名單中。(《月宮寶盒》劇照)

雖然黃柳霜在荷里活打出名堂,但她曾表示因荷里活的刻板印象,讓她僅能演出夜店老闆娘、妓女或是被拋棄的角色:「我對於我必須演出的那些角色實在太厭倦了,為什麼銀幕上的中國人總是反派,而且是殘忍的反派?殘酷、心術不正,像草叢裡的毒蛇,但我們不是這樣的。」

更不幸的是,有指宋美齡在1942年訪問美國,她其中一個行程是到美國國會發表演說,當時許多荷里活明星都獲邀出席,但身為華裔的黃柳霜卻沒有獲邀。有傳是宋美齡認為她在美國電影中所演的角色,全都是污衊中國人形象,故把她封殺。