【自殺特攻】首波影評口碑爆燈　「爛番茄」好評度達98%

2016年上映的DC反超級英雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）口碑奇差，就算收穫不俗票房亦難免被封為爛片。相隔5年，由Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn打造的新版《自殺特攻》將於下周上映，外媒近日已率先睇片，幾乎給出一致好評，「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評度達98%，有望一雪前作之恥。

外媒表示《自殺特攻》笑料十足，演員表現出色，是一部娛樂性十足的作品，風格傾向似《死侍》（Deadpool），片長132分鐘幾近沒有悶場，可謂由頭笑到落尾。口碑好為片商打下強心針，事關DCEU中爛片比佳作多，對上一部《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）亦屬毀譽參半，現在有望憑《自殺特攻》挽回劣勢。

《自殺特攻》在「爛番茄」暫時獲得98%好評。（劇照）

《自殺特攻》講述全美守衛最深嚴、死亡率最高的美夢監獄（Belle Reve），囚禁著地上最強壞蛋。各人為了重獲自由，決定加入政府秘密組織「自殺特攻隊」，奉命執行亡命行動。「小丑女」Harley Quinn、血拳（Bloodsport）、和平使者（Peacemaker）、鯊魚王（King Shark）等被派往與世隔絕的島嶼上，穿越四面埋伏森林、力抗重裝軍人伏擊，反英雄聯盟能否完成任務，真正救世？

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除了瑪歌羅比回歸飾演小丑女、維奧拉戴維斯飾演禾艾敏、祖爾堅納文飾演隊長瑞克佛萊格上校外，還加入《復仇者聯盟》系列艾迪斯艾巴飾演血拳、《F9狂野時速》莊先拿飾演和平使者、《蝙蝠俠：黑夜之神》大衛達斯馬齊連飾演波爾卡圓點人（Polka-Dot Man）、葡萄牙女星丹妮拉梅爾基奧飾演捕鼠者II（Ratcatcher 2）、《銀河守護隊2》史提夫阿吉飾演半人半鯊的鯊魚王（由史泰龍聲演）。