【自殺特攻】導演自爆愛虐待瑪歌羅比　迫親身上陣演高難度動作戲

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn執導的《自殺特攻》（The Suicide Squad）將在下月5日香港上映，早前導演帶同「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）及「和平使者」莊先拿（John Cena）出席清談節目「Jimmy Kimmel Live」，齊齊為新戲宣傳。
《自殺特攻》導演James Gunn、「小丑女」瑪歌羅比及「和平使者」莊先拿出席清談節目「Jimmy Kimmel Live」，與嘉賓主持Anthony Anderson對談。在節目上，導演James Gunn問到他要瑪歌羅比在戲中做過最困難的事時，前者表示在片場「虐待」瑪歌羅比是最幸福的事。
《自殺特攻》導演James Gunn表示：「我讓她做過最困難的事是我沒來都沒想到她能夠做到。」他繼續解釋：「其中有一幕，瑪歌羅比的手被鎖上手銬並放在頭上，而她需要用腳尖沿著屍體行，之後她還要從屍體上挑出鑰匙。然後她需要把腳向後彎，並把鑰匙放進鎖內，從而解開手銬。」
最後導演James Gunn表示，瑪歌羅比的演出的確讓他非常驚訝：「我看她演出，老實說這是我最喜歡的一天，我最喜歡在片場折磨她。她成功解鎖的一幕真的難以置信，她使我著迷，然後我把這個鏡頭帶到剪片房後製。」
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