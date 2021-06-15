Marvel隊長2｜朴敘俊有望加入MCU下半年飛美國　導演公開示愛洩密

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-15 13:15

曾參演韓國電視劇《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》的韓國人氣男神朴敘俊今早（15/6）被爆出有望進軍荷里活，繼馬東石拍《永恆族》（Eternals）後再有韓國人打入Marvel電影，有指朴敘俊將會加入《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2），令粉絲們相當興奮！

《Marvel隊長2》將於2022年11 月11日上映。（電影劇照）

據韓媒報導，朴敘俊於年初收到《Marvel隊長2》的演出邀約，最近雙方正式完成內部商討，朴敘俊會先拍完主演的電影《水泥烏托邦》，而在今年下半年便會飛到前往美國參與Marvel的拍攝，當然他目前在戲中的角色、背景、設定都無一得知。

朴敘俊有望進軍荷里活。（官方圖片）

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自爆出朴敘俊有望加入Marvel電影後，他的所屬經理人公司Awesome娛樂事後只回應「無可奉告」四字，沒有承認亦沒有直接否認。

《Marvel隊長2》的導演Nia DaCosta去年已表示喜歡朴敘俊。（網上圖片）

而執導《Marvel隊長2》的導演Nia DaCosta曾在Twitter上傳一張朴敘俊的圖片，並寫下「這是我新的韓劇男朋友」，導演一早對朴敘俊相當滿意，加上他的演技、外型，看來要成事不難。