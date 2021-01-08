【Marvel隊長】貝兒娜森為續集健身操Fit　曬屋企豪華Gym房

Marvel Studios早前宣布開拍《Marvel隊長》續集，主角貝兒娜森（Brie Larson）回歸飾演Marvel隊長，雖然電影定檔2022年11月上映，暫時仍在前期籌備階段，但貝兒娜森已積極健身操Fit身形，今日（8日）她在個人YouTube頻道分享家中的豪華健身室，仲向大隻佬The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）挑機鬥操肌！

貝兒娜森自半年前起成為YouTuber，不時上載影片分享生活軼事。（影片截圖）

受新冠肺炎疫情影響，大部分荷里活製作都要停擺，不少在家隔離的演員趁空檔成為YouTuber，貝兒娜森於半年前開設個人YouTube頻道，不時上載影片分享生活軼事。最新影片就談到她為《Marvel隊長2》的拍攝作準備，近日積極健身操Fit。雖然不能到Gym房運動，但她家中原來就有豪華健身設備，比Gym房更專業！

點擊下圖睇貝兒娜森的自家豪華Gym房

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從片段所見，貝兒娜森擁有各種舉鐵器材，啞鈴款式亦十分齊全，她形容這個家庭式健身室是「荒謬又嚇人」，仲公開邀請The Rock狄維莊遜及Zac Efron等荷里活有名大隻佬到她家做Gym，相當牙擦！

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