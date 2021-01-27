《怒火》甄子丹寸爆謝霆鋒　「出得嚟當差嘅，邊驚得咁多」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-27 13:30

由知名導演陳木勝執導，甄子丹、謝霆鋒、秦嵐主演的《怒火》定檔在暑假7月30日上映，官方今早（27日）釋出最新預告，片中由甄子丹跟謝霆鋒在審訊室盤問開始，再到埋身肉搏、槍戰火拼，爆炸四起的動作場面令人非常期待！

甄子丹和謝霆鋒在審訊室對峙。（《怒火》電影劇照）

預告開初，甄子丹跟霆鋒的角色對立已極鮮明，甄子丹先是在審訊室盤問謝霆鋒，不過就以請教為名問：「咩人咁目無法紀，咁冇人性，咁冷血，拉晒佢哋咪天下太平囉，你點睇啊？呢班仆X，做嘢咁高調，一定出錯！」霆鋒反問：「咁有信心？」甄子丹再堅定回應：「我哋出得嚟當差嘅，邊驚得咁多啊。」畫面更以商場槍戰、炸廣場、炸北京道穿插，畫面既震撼緊湊、場景又逼真，形成一場世紀大戰！

甄子丹：「我哋出得嚟當差嘅，邊驚得咁多啊。」（《怒火》預告擷圖）

不過謝霆鋒在片中的對白囂張寸嘴，似乎對自己兄弟都好苛刻：「邊個瀨嘢，耶穌都冇面畀！」再加埋佢個瘋癲奸笑樣，似乎會再為他所演的反派再留下經典一角。

謝霆鋒今次回歸大銀幕，再挑戰反派，在發放出上一張海報時，不少網民已大讚霆鋒極型，對比最新兩張海報，新的就顯得有點失色，執到霆鋒不太似霆鋒，更少了陣型佬悍匪味。

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