【雷神4】基斯頓比爾激瘦現身片場　反派角色造型首曝光

由Taika Waititi執導、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、基斯頓比爾（Christian Bale）及泰莎湯遜（Tessa Thompson）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）暫定在下年5月6日美國上映。電影的主體拍攝在6月時已經完結，據了解，電影目前在馬里布進行補拍，由基斯頓比爾飾演的反派角色造型曝光。



Gorr the God Butcher與雷神對展的漫畫畫面。（Marvel Comics）

在去年1月初，外媒率先揭露曾經飾演蝙蝠俠的基斯頓比爾將會加入Marvel電影宇宙這個大家庭，並將會在《雷神4》中擔任反派角色。直到同年12月，Marvel Studios才正式確認基斯頓比爾將加入《雷神4》，並正式成為反派Gorr the God Butcher。

電影在今年1月澳洲開機拍攝，外國傳媒成功在片場捕捉到麥迪文（Matt Damon）、Sam Neill、Luke Hemsworth及瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）的蹤影，唯獨未能見到飾演反派Gorr the God Butcher的基斯頓比爾，僅見到他在沙灘跑步的畫面，當時他的身型暴瘦兼剃光頭，看來他再為角色進行地獄式減肥。

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近日劇組在馬里布進行補拍，由基斯頓比爾飾演的反派Gorr the God Butcher造型終於曝光。從照片可以見到，基斯頓比爾全身塗上白色染料，並穿上白色長袍，外面再披上一件黑色連帽長袍。

反派Gorr the God Butcher首次出現是在原著漫畫《Thor: God of Thunder》第一期出現，他是雷神宿敵之一。他來自一個飽受災難侵襲的星球，因為不滿眾神沒有幫助他，他在家人接連離世後，召集軍隊展開消滅諸神的復仇任務。