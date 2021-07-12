【Loki】監製兼編劇公開更多幕後花絮　親揭刪走雷神兄弟大戰場口

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-12 09:30

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）及Sophia Di Martino主演的《洛基》（Loki），即將迎來本季最後一集，而劇集的編劇兼監製之一的Eric Martin近日就率先向粉絲公開更多刪減片段的內容。

《洛基》即將迎來本季最後一集。（《洛基》劇照）

在本月7日播出的第五集「未知之旅」（Journey Into Mystery）再一次震撼Marvel粉絲，除了佈滿彩蛋外，少年洛基（Kid Loki）、鱷魚洛基（Reptile Loki）及由英國著名影星Richard E. Grant飾演的經典洛基（Classic Loki）同樣非常搶鏡，而超可愛的鱷魚洛基瞬間成為不少粉絲的最愛。

Richard E. Grant飾演的經典洛基，在第五集為了「洛基」而犧牲自己。（《洛基》劇照）

然而劇集的編劇兼監製之一的Eric Martin近日在其社交平台Twitter上公開第五集最後大戰的初版內容。如果有看過《洛基》第五集的粉絲都會記得，洛基及希依維試圖透過迷心術控制Alioth，希望借此得悉幕後黑手及其藏身地。然而原來這場大戰的規模，比如今粉絲看到的還要大。

Eric Martin表示最後大戰原本會由更多洛基出現。（《洛基》劇照）

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據《洛基》第四集的編劇Eric Martin指出，第五集的編劇Tom Kaufman曾考慮以「更熱鬧（的場景）作結尾，洛基所有的變異因子都會現身，聯合起來對抗Alioth，因為他們無法忍受洛基（原時間線）比他們強」。然而在最終版本，粉絲見到是經典洛基透過製造聖域界的幻象而成功吸引Alioth，因此造就洛基及希依維有時間去控制Alioth，從而得悉「通往時間盡頭的大門」。雖然這場大戰最後修改了，但Eric Martin認為：「每個人都對Richard E. Grant今集的演出非常震驚。」

洛基及希依維在最後關頭成功控制Alioth，因此得悉「通往時間盡頭的大門」。（《洛基》劇照）

除此之外，Eric Martin也分享了《洛基》其他的幕後花絮，當中原來洛基原本會在第一集「光榮使命」（Glorious Purpose）遇上青蛙版雷神「Throg」，而非等到第五集才會首次現身。Eric Martin寫道：「漫畫迷會注意到Throg在瓶子內，但我們實際上曾想過在第一集安排一個場口，即洛基被Throg毆打，但為了劇情的推進，我們最後不得不把它刪走，這太可惜了，因為Tom Kaufman非常鬼馬。」

洛基曾在首集「重溫」他的經歷，當時其中一幕是關於他在《復仇者聯盟3》時被魁隆殺死，然而由Richard E. Grant飾演的經典洛基，他卻在自己的時間線上詐死並逃脫魁隆的擊殺，因而產生分歧點事件而被時間變異管理局刪除。（《洛基》劇照）

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