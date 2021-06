基斯咸士禾夫差點因跳舞比賽失「雷神」角色　當年熱舞短片再爆紅

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-27 23:00

現年37歲的基斯咸士禾夫(Christopher Hemsworth)因在Marvel電影宇宙(MCU)中飾演「雷神」而紅遍全球,可是原來當初他都差點與「雷神」擦身而過,只因為當時他參加了一個舞蹈比賽。

基斯咸士禾夫在Marvel電影宇宙中飾演雷神而爆紅。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

其實在基斯咸士禾夫成為「雷神」前,他當時正在參加《與星共舞》澳洲篇(Dancing With the Stars Australia),同時他接獲Marvel Studios的試鏡邀請。當年有份參加比賽、曾參演《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)的拉丁舞前世界冠軍Derek Hough,近日接受美國傳媒《PopCulture》訪問,大爆當初基斯咸士禾夫差點因這個舞蹈比賽而失去「雷神」這經典角色。

美國著名舞者兼演員Derek Hough(左)曾是拉丁舞世界冠軍。(《與星共舞》劇照)

Derek Hough表示:「基斯咸士禾夫差點就失去演出雷神的機會,全因為《與星共舞》澳洲篇。」他續指出:「他當時正在跳森巴舞,我相信他們準備邀請他試鏡,當時電影響起,而對話相信是『你見過他(基斯咸士禾夫)跳森巴嗎?這不可能是我們的雷神』。」

其實基斯咸士禾夫都曾親自承認差點因為《與星共舞》澳洲篇而失去「雷神」這角色。當時他在2017年接受《BBC》訪問時稱:「Kevin Feige曾跟我說《與星共舞》澳洲篇差點讓我失去雷神。」之後他還詳細複述當時他與Kevin Feige的對話:「當時我們(Kevin Feige及其團隊)看到你(基斯咸士禾夫)的試鏡片段,我們正在傳閱,而每個人都對你感到興趣。然後有些女同時開始在搜尋你,然後見到你跳舞的短片。」當時Kevin Feige心想:「不可能!雷神跳舞!粉絲不會放過我們了!」

基斯咸士禾夫最後都成為雷神。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

最後基斯咸士禾夫成為雷神,而他也特別多謝《與星共舞》澳洲篇讓他能成為更好的雷神:「這使我的腳變得更加靈活,我需要穿上斗篷,你可能會在與《與星共舞》澳洲篇上看到雷神的特質。」