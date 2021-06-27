基斯咸士禾夫差點因跳舞比賽失「雷神」角色　當年熱舞短片再爆紅

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-27 23:00

現年37歲的基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）因在Marvel電影宇宙（MCU）中飾演「雷神」而紅遍全球，可是原來當初他都差點與「雷神」擦身而過，只因為當時他參加了一個舞蹈比賽。

基斯咸士禾夫在Marvel電影宇宙中飾演雷神而爆紅。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實在基斯咸士禾夫成為「雷神」前，他當時正在參加《與星共舞》澳洲篇（Dancing With the Stars Australia），同時他接獲Marvel Studios的試鏡邀請。當年有份參加比賽、曾參演《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的拉丁舞前世界冠軍Derek Hough，近日接受美國傳媒《PopCulture》訪問，大爆當初基斯咸士禾夫差點因這個舞蹈比賽而失去「雷神」這經典角色。

美國著名舞者兼演員Derek Hough（左）曾是拉丁舞世界冠軍。（《與星共舞》劇照）

Derek Hough表示：「基斯咸士禾夫差點就失去演出雷神的機會，全因為《與星共舞》澳洲篇。」他續指出：「他當時正在跳森巴舞，我相信他們準備邀請他試鏡，當時電影響起，而對話相信是『你見過他（基斯咸士禾夫）跳森巴嗎？這不可能是我們的雷神』。」

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其實基斯咸士禾夫都曾親自承認差點因為《與星共舞》澳洲篇而失去「雷神」這角色。當時他在2017年接受《BBC》訪問時稱：「Kevin Feige曾跟我說《與星共舞》澳洲篇差點讓我失去雷神。」之後他還詳細複述當時他與Kevin Feige的對話：「當時我們（Kevin Feige及其團隊）看到你（基斯咸士禾夫）的試鏡片段，我們正在傳閱，而每個人都對你感到興趣。然後有些女同時開始在搜尋你，然後見到你跳舞的短片。」當時Kevin Feige心想：「不可能！雷神跳舞！粉絲不會放過我們了！」

基斯咸士禾夫最後都成為雷神。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

最後基斯咸士禾夫成為雷神，而他也特別多謝《與星共舞》澳洲篇讓他能成為更好的雷神：「這使我的腳變得更加靈活，我需要穿上斗篷，你可能會在與《與星共舞》澳洲篇上看到雷神的特質。」