【黑寡婦】美國演員工會開聲撐施嘉莉祖安遜　迪士尼批搞公關騷

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及David Harbour主演的《黑寡婦》（Black Widow）7月初在香港上映，全球票房在新冠肺炎疫情影響下，目前暫有3.43億美元（約26.7億港元）收入。然而由於電影同步在串流平台Disney+播放而直接影響票房收入，此舉同時影響了身為電影監製的施嘉莉祖安遜的票房分紅，於是她提出訴訟，認為對方違反合約精神。近日迪士尼及美國演員工會（SAG-AFTRA）分局再發聲明。



施嘉莉祖安遜在10年前在《鐵甲奇俠2》中飾演「黑寡婦」。（《鐵甲奇俠2》劇照）

迪士尼的代表律師Daniel Petrocelli向外國傳媒《Variety》表示，施嘉莉祖安遜提告是一場經過「精心策劃的公關騷」，並稱對方要求的賠償金額已遠超合約的規定：「再多的輿論壓力也無法改變或掩蓋明確的合同承諾。」

施嘉莉祖安遜除了是《黑寡婦》的主角外，更是監製之一。（《黑寡婦》劇照）

與此同時，美國演員工會則力挺施嘉莉祖安遜，並稱迪士尼應該為自己的行為「感到羞愧」。據外媒《Variety》續指出，美國演員工會主席Gabrielle Carteris批評迪士尼的聲明是性別歧視，更認為女性站出來為公平薪酬而戰，並不是代表無情無義，反指迪士尼應該為自己的行為而「感到羞愧」：「施嘉莉祖安遜關注演員薪酬的變化，因為公司為了避免人才流失而改變分銷策略，任何人都不應成為減薪的受害者，這是不合理及不公平。」