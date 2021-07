「黑寡婦」起訴迪士尼引骨牌效應　《黑白魔后》愛瑪史東︰考慮中

日前有消息指出「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson),在洛杉磯法院向迪士尼提出訴訟,代表律師聲稱,製作方選擇不在戲院作為獨家放映平台,違反了合約精神,現時可能引發一系列連鎖事件,令多名迪士尼電影演員亦考慮起訴。



日前施嘉莉祖安遜決定向迪士尼提出訴訟。(電影劇照)

愛瑪史東正考慮起訴迪士尼

據外媒報導,《黑白魔后》(Cruella)主演愛瑪史東(Emma Stone)在施嘉莉祖安遜提出訴訟後,也正在考慮提訴迪士尼,事緣串流平台Disney+ 於5月28日推出以$29.99美金(約$233港元)即可收看《花木蘭》(Mulan)和《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),而《黑白魔后》亦於同日在Disney+上架,雖然《黑白魔后》在影迷和影評家之中被認為是套非常出色且成功的電影,但票房數字並不算亮眼,成本預算為1億美金(約7億7800萬港元),票房總收2.25億美金(約17億5050萬港元),不難令人推測《黑白魔后》在戲院和串流平台的混合發行導致大大減低票房總數。

要是愛瑪史東決定起訴迪士尼,未知會否影響續集。(《黑白魔后》電影劇照)

艾美莉賓特或會緊隨其後

前THR編輯Matt Belloni在《What I'm Hearing.》中提及,愛瑪史東目前正在考慮提出訴訟,現正在權衡她的選擇中,Matt Belloni更提及艾美莉賓特(Emily Blunt)的名字,因為她終於可以在《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)本周上映後發聲。不過在這種情況下迪士尼是「出了名難以應對」,他更有講到仍有不少人員正在等候着發聲的機會。

艾美莉賓特新作跟The Rock合拍的《幻險森林奇航》現正上映中。(電影劇照)

Matt Belloni表示,施嘉莉祖安遜得到了眾多藝人的大力支持,並且推測該問題目前不會輕易平息。迪士尼的律師已經迅速給予回應,工作室聲稱他們完全遵守了跟施嘉莉祖安遜遜合同中的所有規定,聲明可能是為了削弱這位女演員的說法,聲明稱她的薪酬沒有受串流平台Disney+而影響,反而增加了收入,她除了2000萬美金(約1億5560萬港元)片酬外還有可得到額外分紅。

此外,外媒《Variety》亦報導行內部人士稱多名迪士尼電影演員也在考慮採取法律行動,因為迪士尼幾部電影片均採用了北美院線上映同時,串流平台Disney+同步上線的發行模式,該行為被指「違反合同」且大幅度減少演員可能獲得的收益。

據外媒《Comic Book》指,Marvel Studios總裁Kevin Feige回應了施嘉莉祖安遜控告迪士尼一事,當中提及到Kevin Feige是位生意人,很少會對公司攤牌或跟他人大吵大鬧。聽說今次事件令他感到生氣和尷尬,他曾向迪士尼表達不滿意將《黑寡婦》放串流平台上映,更希望電影在戲院獨家上映,不想浪費自己和製作團隊的心機。就起訴一事而言,他希望施嘉莉祖安遜跟迪士尼雙方能達到共識,亦希望可以彌補她的損失。