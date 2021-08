黑寡婦追數事件續升溫　《戰狼300》謝拉畢拿入稟追討千萬片酬

荷里活女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)日前入稟洛杉磯高等法院,控告迪士尼將其主演電影《黑寡婦》(Black Widow)在旗下線上串流平台Disney+上架,違反了合約精神,估計接令她損失了5000萬美元分紅。

施嘉莉祖安遜入稟控告迪士尼,引起其他荷里活演員效法。(劇照)

隨後同樣主演了迪士尼電影《黑白魔后》(Cruella)的奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone),亦傳出效法施嘉莉向迪士尼提告,跟《黑寡婦》一樣,《黑白魔后》戲院映期跟在Disney+的上架日一樣,必定對實體票房有影響,而電影最終收2.25億美元(約17.5億港元),成績中規中距,身兼監製的愛瑪史東損失了一定數字的票房分紅。

《白宮淪陷》上映已是8年前的事,謝拉畢拿現在入稟向片方追討應得分紅。(劇照)

而昨日(31日)又有消息指,《戰狼300》男星謝拉畢拿(Gerard Butler)入稟控告片商少付分紅,2013年他主演的《白宮淪陷》(Olympus Has Fallen)全球票房達1.7億美元(約13.2億港元),之後片商接連推出續集《白宮淪陷2:倫敦淪陷》(London Has Fallen)及《白宮淪陷3:天使淪陷》(Angel Has Fallen),亦收穫不俗票房。

《白宮淪陷》系列拍足3集,證明有一定叫座力。(劇照)

謝拉畢拿指控片方未有履行承諾,少付他至少超過100萬美元(約7800萬港元)的票房收益。謝勒一方指出合約上寫明片方會支付他純利益的10%,另外假若北美票房超過7000萬美元、海外票房超過3500美元,他會獲得兩項票房的額外6%與12%分紅,但片方至今仍「走數」。