黑寡婦追數事件續升溫　《戰狼300》謝拉畢拿入稟追討千萬片酬

荷里活女星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）日前入稟洛杉磯高等法院，控告迪士尼將其主演電影《黑寡婦》（Black Widow）在旗下線上串流平台Disney+上架，違反了合約精神，估計接令她損失了5000萬美元分紅。

施嘉莉祖安遜入稟控告迪士尼，引起其他荷里活演員效法。（劇照）

隨後同樣主演了迪士尼電影《黑白魔后》（Cruella）的奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone），亦傳出效法施嘉莉向迪士尼提告，跟《黑寡婦》一樣，《黑白魔后》戲院映期跟在Disney+的上架日一樣，必定對實體票房有影響，而電影最終收2.25億美元（約17.5億港元），成績中規中距，身兼監製的愛瑪史東損失了一定數字的票房分紅。

《白宮淪陷》上映已是8年前的事，謝拉畢拿現在入稟向片方追討應得分紅。（劇照）

而昨日（31日）又有消息指，《戰狼300》男星謝拉畢拿（Gerard Butler）入稟控告片商少付分紅，2013年他主演的《白宮淪陷》（Olympus Has Fallen）全球票房達1.7億美元（約13.2億港元），之後片商接連推出續集《白宮淪陷2：倫敦淪陷》（London Has Fallen）及《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen），亦收穫不俗票房。

《白宮淪陷》系列拍足3集，證明有一定叫座力。（劇照）

謝拉畢拿指控片方未有履行承諾，少付他至少超過100萬美元（約7800萬港元）的票房收益。謝勒一方指出合約上寫明片方會支付他純利益的10%，另外假若北美票房超過7000萬美元、海外票房超過3500美元，他會獲得兩項票房的額外6%與12%分紅，但片方至今仍「走數」。