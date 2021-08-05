【自殺特攻】一文睇清17位角色　屈機鯊魚王成功搶走小丑女風頭

由James Gunn執導、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、瑪歌羅比（Margot Robbie）及莊先拿（John Cena）等主演的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）終於上映，而今次新版《自殺特攻》的角色高達17人，而大部份新角色對於觀眾來說都非常陌生，如今跟影迷率先逐一介紹。
新版《自殺特攻》由《銀河守護隊》導演James Gunn執導，故事講述全美守衛最深嚴、死亡率最高的美夢監獄（Belle Reve），囚禁着許多令人聞風喪膽的超級壞蛋。各人為了重獲自由，決定加入政府秘密組織「自殺特攻隊」，奉命執行亡命任務。今集除了有「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、飾演自殺特攻召集人的維奧拉戴維斯（Viola Davis）、「迴力鏢隊長」Jai Courtney及擔任自殺特攻隊長的Joel Kinnaman回歸外，其餘13位角色都是新加盟。
點擊下圖即睇所有角色的介紹！！！
+30
【自殺特攻】原版導演再向華納兄弟開火 「戲院版不是我的電影」【自殺特攻】首波影評口碑爆燈 「爛番茄」好評度達98%【自殺特攻】導演自爆愛虐待瑪歌羅比 迫親身上陣演高難度動作戲自殺特攻｜John Cena着白色底褲巨雕現形嚇窒拍檔：我要再大一點《自殺特攻》賜死角色先收到劇本 導演：有演員到而家都唔知結局【自殺特攻】鯊魚王新預告繼續可愛 超人與血拳竟有血海深仇？新版《自殺特攻》被評為限制級 有裸露場面邊個負責演？《自殺特攻》傳聞7名主要成員將被賜死 James Gunn親自回應