【自殺特攻】盤點電影15大彩蛋　DC出品驚變Marvel風格？

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn執導、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、瑪歌羅比（Margot Robbie）及莊先拿（John Cena）等主演的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）終於在本月5日香港上映，而電影在上映前，華納兄弟早已經宣布會開拍衍生劇集《和平使者》（Peacemaker），目前還盛傳導演將回歸執導新版續集。導演貴為超級漫畫迷，相信已經為粉絲在電影留下許多彩蛋，大家又是否留意到呢？



電影由《銀河守護隊》導演James Gunn執導。（《自殺特攻》劇照）

由《銀河守護隊》導演James Gunn執導的《自殺特攻》，講述全美守衛最深嚴、死亡率最高的美夢監獄（Belle Reve），囚禁着許多令人聞風喪膽的超級壞蛋。各人為了重獲自由，決定加入政府秘密組織「自殺特攻隊」，奉命執行亡命任務。《自殺特攻》跟過往的DC電影一樣，充滿不同的致敬彩蛋及為未來作品埋下伏線。點擊下圖重溫《自殺特攻》17位角色！！！

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新版《自殺特攻》今集原本有很多成員登場。（《自殺特攻》劇照）

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