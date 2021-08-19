回憶潛行專訪│吳彥祖望重投港產片：疫情完結後就可以拍一部

由曉治積曼（Hugh Jackman）、吳彥祖、Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton主演的《回憶潛行》（Reminiscence）將在今日（８月19日）上映，除了引人入勝的預告片外，相信許多香港影迷都很掛念吳彥祖，而早前《香港01》邀請到他接受視像訪問，究竟吳彥祖有甚麼說話同香港的觀眾說呢？



曉治積曼在《回憶潛行》中飾演幫助顧客尋找記憶的偵探Nick，而他在尋找Mae的記憶時，意外發現了吳彥祖的角色。（《回憶潛行》劇照）

《回憶潛行》是由HBO劇集《西部世界》（Westworld）導演Lisa Joy執導，她更聯同Jonathan Nolan夫妻檔監製，而Jonathan Nolan是《TENET天能》（Tenet）導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的弟弟。《回憶潛行》講述邁阿密被海水淹沒，由曉治積曼飾演的一名住在當地的退伍軍人Nick，在戰爭過後，帶著一部可以幫人尋找記憶的機器，協助不同客人恢復記憶。直到他遇上由Rebecca Ferguson所飾演的Mae，徹底改變了他的人生，還意外與她發生戀人關係，而他也因此漸澌揭開Mae的黑暗世界，並在Mae的黑暗世界中意外發現了吳彥祖的角色Saint Joe。

吳彥祖在戲中飾演反派Saint Joe，當中他在戲中還大騷完美身材。（影片擷圖）

參演主因是華裔導演Lisa Joy

早前飾演Saint Joe的吳彥祖接受《香港01》訪問時，談到他接拍這部電影的原因。他表示最主要的原因是導演Lisa Joy：「之前不認識她，只知道她的作品，我很喜歡看電視劇《西部世界》，覺得她寫得非常好。」他續解釋指當接到導演的電話後，當時導演表示想找他演一個帶有特色的反派：「她想改變美國亞洲人的形象，因為較少見到好性感的（亞洲）男人在大銀幕上，而我好明白她的想法，因為我在香港20多年，從沒有遇過這情況，但回到美國就發現，鬼佬點睇我們（亞洲）演什麼角色，她說她想改變這想法。」

導演要求改變荷里活對亞洲人的看法，因此要求吳彥祖飾演一位性感反派。（《回憶潛行》影片擷圖）

吳彥祖：一直都想回來香港拍電影！

除此之外，吳彥祖又談到如果戲中尋找記憶的機器是真實存在，他最想重過剛來香港時頭5年的生活，原因當時所有事發生太快，讓他不能好好享受這段時光。他稱：「其實我剛來香港是1997年，頭5年的事發生得好快，因為我來香港的時候從沒有想過會做明星，我回來是因為暑假，想在這裡遊玩，然後回美國找工作。」然而當時有人找吳彥祖當演員，他就這樣展開了演藝之路：「因為我覺得那時候我沒有真正享受那段時光，因為太多事發生，又要學廣東話，沒有真正享受那段時光。」

觀眾應該非常期待吳彥祖的演出。（《回憶潛行》影片擷圖）

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雖然如此，但他表示他不會停留在某段時光：「我永遠都是向前行，想著未來的事。」然而如果要他選一個最輕鬆的時刻，他表示應該是在高中那時候：「15-18歲的時段，因為沒有太多責任，不用賺錢，只是開心讀書及跟朋友玩，這就是最開心。」

最後問到他何時回來拍香港電影，他表示一直都想回來，奈何疫情影響而未有機會：「因為疫情關係，沒有太多機會回來，待疫情完結後就可以拍一部，其實一直都有洽談，只是找不到時間去實行。」相信許多香港影迷都非常期待吳彥祖的任何作品。