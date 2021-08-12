【黑寡婦】9條刪減片段網上流出　隱藏結局比原版長1分鐘

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及David Harbour主演的《黑寡婦》（Black Widow），在今年6月29日全球首映後，電影在7月陸續在不同國家及地區上映，其中包括香港。然而受新冠肺炎疫情影響，除了戲院上映外，還同步在串流平台串流平台Disney+放映。《黑寡婦》日前（8月10日）登陸其他網上平台，而下月13日將公開發售4K超高清、藍光及DVD光碟，而光碟內將包括9條從未曝光的片段。



「黑寡婦」施嘉莉祖安遜施嘉莉早前告迪士尼違約而鬧翻。（《黑寡婦》劇照）

據了解，9條刪減片段將包含《黑寡婦》的另一結果版本，並非如戲院版中，留著金髮的娜塔莎與Rick Mason匯合，當時後者更給娜塔莎一架昆式戰鬥機，而Marvel影迷都會記得，娜塔莎駕駛著昆式戰鬥機前往The Raft救在被囚禁的復仇者成員。然而原來導演還拍了另一個結果，當時就見到娜塔莎重返俄亥俄州，見到當地社區的小孩無憂無慮地生活，之後更有小女孩向娜塔莎展示出模仿黑寡婦攻擊的手勢，而娜塔莎也有做相同手勢回應。

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