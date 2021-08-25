【黑豹2】Shuri新造型首度曝光　鐵甲奇俠二代埋位

Marvel超級英雄電影《黑豹》續集《Black Panther: Wakanda Forever》6月尾正式開機，近日外媒拍得劇組於麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）進行拍攝，黑豹妹妹Shuri以全新造型現身，而新登場的鐵甲奇俠二代「Ironheart」亦埋位開工。

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由於查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）去年離世，《黑豹》續集的劇本須大幅度修改，有指前後至少共修改了5次。近日劇組於著名學府麻省理工學院進行拍攝，據原著漫畫劇情，15歲的「Ironheart」曾申請麻省理工學院的獎學金，而鐵甲奇俠14歲時亦曾入讀同一學府，相信這次拍攝與交代「Ironheart」的身世有關，漫畫中的她申請獎學金失敗後，獲鐵甲奇俠資助並成為接班人。

Dominique Thorne飾演Ironheart。（IG圖片）

而拍攝現場照片看到Letitia Wright飾演的黑豹妹妹Shuri以全新短髮示人，她跟Danai Gurira飾演的Wakanda侍衛長「Okoye」一同穿上黑袍，後者拿著一本疑似學生筆記本，由於鐵甲奇俠已在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中死去，未知是否由Shuri代替他發掘「Ironheart」。