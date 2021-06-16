黑豹2｜傳引入「海底王子」挑戰水行俠　網民求英國性感男神演出

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-16 16:00

Marvel電影《黑豹》（Black Panther）續集《Black Panther: Wakanda Forever》將於2022年7月8日上映，不過主演查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因患癌而在2020年離世，Marvel早前已確定不會採用別人來取代查特域克保斯曼。

《黑豹2》2022年7月上映。（影片擷圖）

據知查特域克保斯曼離世前官方已完成了《黑豹2》的劇本，近日有傳出戲中將會有全新角色現身，更是Marvel漫畫中最歷史悠久的「元祖英雄」，由船長Captain Leonard McKenzie以及亞特蘭提斯公主所生的首位混血變種人，為海底王國亞特蘭提斯的王子「海底人」（潛水人）納摩（Namor）。

電影《黑豹》曾替Marvel Studios出戰奧斯卡，獲提名最佳電影。（劇照）

納摩擁有超人的力量，可舉起約100噸重物，同時擁有超人的耐力、敏捷性、反應力和速度，他的能力強弱跟水有關，離開水越久，各項能力會逐步減弱，但還是會比普通人類強大。而他特殊的皮膚與血液循環系統，使其可抵禦海底的嚴寒和超高壓力，高度發達的視力使他在黑暗的海洋深處能夠正常視物。他更可在水中以每小時97公里的速度游泳，同時擁有飛行能力，能夠利用踝關節處的鰭狀翅膀進行飛行，更可跟絕大部分的海洋生物進行交流。

納摩為Marvel漫畫中最歷史悠久的「元祖英雄」，更是首位混血變種人。（官方圖片）

過去Marvel未能將納摩帶到MCU中是因為版權問題，現時傳出有機會看到納摩的現身，更有人懇求該角由英國性感男神Luke Evans演出，有IG畫家更特地為他設計海報，粉絲留言「完美」、「令人興奮」、「完美的選擇」、「麻煩大家在Twitter上加上『cast luke evans as namor』（納摩一角人選為Luke Evans）的標籤」等等，看來粉絲相當滿意。

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