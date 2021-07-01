《黑豹2》阿特蘭大開鏡　Marvel Studios總裁：要讓Chad引以為傲

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-01 20:00

Marvel Studios在今年5月公布了《黑豹》續集的英文片名後，近日有消息指，續集《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）已經在本周二正式開拍，據了解，由於飾演「黑豹」的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在去年因大腸癌離世，有指「黑豹」妹妹舒妮（Shuri）的戲份將會大大提高。

Marvel Studios總裁Kevin Feige透露，《黑豹》續集《Black Panther: Wakanda Forever》剛在上月底開拍。（《黑豹》劇照）

《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）將由《黑豹》導演Ryan Coogler執導及編劇，而Marvel Studios總裁Kevin Feige確認，除了因大腸癌離世的查特域克保斯曼外，舊作的原班人馬將回歸參演，電影拍攝已經在阿特蘭大展開。Kevin Feige在出席洛杉磯舉行的《黑寡婦》首映後表示：「失去查特讓我們感到激動，然而大家都很期待再向大家及粉絲介紹瓦干達，我們將會讓查特引以為傲。」

「黑豹」妹妹舒妮將在續集中有更大的發揮。（《黑豹》劇照）

《黑豹2》是Marvel電影宇宙第30部作品，雖然飾演「黑豹」的查特域克保斯曼因病離世，但Marvel官方早表明不會重新選角。除了舊角色回歸外，也會有新角色出現，當中包括來自亞特蘭提斯的混血變種人「納摩」（Namor），他是Marvel漫畫中歷史最為悠久的「元祖英雄」。