黑豹2│片場照首曝光粉絲翻譯瓦干達文　揭官方將為「黑豹」辦葬禮

由《黑豹》導演Ryan Coogler執導的續集電影《Black Panther: Wakanda Forever》(下稱:《黑豹2》),原定在今年3月開拍,可是飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)在去年8月23日因大腸癌離世。世界除了失去了一位好演員外,也讓Marvel Studios的計畫需要及時改變。早前劇組在今年6月底在佐治亞州阿特蘭大開機拍攝,而近日首度有片場照流出。



飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域克保斯曼在去年8月23日因大腸癌離世。(《黑豹》劇照)

《黑豹2》的主體拍攝已經在上月底展開,然而沒想到,電影的片場照很快就在網上流出,而根據上傳影片者表示,這幕是用於紀念「黑豹」鐵查拉的。從影片可以見到,相信這是瓦干達的王座,而王座旁邊的柱印上瓦干達文字,而因為Marvel Studios在去年10月出版了一本名為《The Wakanda Files》的書本,而書中甚至有教導如何理解瓦干達文字,因此有人把柱上的瓦干達文翻譯出來。

瓦干達文字在上一集都可以見到。(《黑豹》劇照)

雖然柱上的部份瓦干達文字遭到遮擋,但內容大致上都可以理解。據上傳者表示,柱上的瓦干達文字轉為英文是「REST IN POWER」、「KING T'CHALLA」、「OUR HERO」、「(I)T WAS AN HONOR」及「(WAKA)NDA FOREVER」。由此推測,看來電影或有「黑豹」鐵查拉的葬禮,從而讓粉絲在大銀幕上對他作最後致敬。