黑豹2│片場照首曝光粉絲翻譯瓦干達文　揭官方將為「黑豹」辦葬禮

由《黑豹》導演Ryan Coogler執導的續集電影《Black Panther: Wakanda Forever》（下稱：《黑豹2》），原定在今年3月開拍，可是飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在去年8月23日因大腸癌離世。世界除了失去了一位好演員外，也讓Marvel Studios的計畫需要及時改變。早前劇組在今年6月底在佐治亞州阿特蘭大開機拍攝，而近日首度有片場照流出。



飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域克保斯曼在去年8月23日因大腸癌離世。（《黑豹》劇照）

《黑豹2》的主體拍攝已經在上月底展開，然而沒想到，電影的片場照很快就在網上流出，而根據上傳影片者表示，這幕是用於紀念「黑豹」鐵查拉的。從影片可以見到，相信這是瓦干達的王座，而王座旁邊的柱印上瓦干達文字，而因為Marvel Studios在去年10月出版了一本名為《The Wakanda Files》的書本，而書中甚至有教導如何理解瓦干達文字，因此有人把柱上的瓦干達文翻譯出來。

瓦干達文字在上一集都可以見到。（《黑豹》劇照）

雖然柱上的部份瓦干達文字遭到遮擋，但內容大致上都可以理解。據上傳者表示，柱上的瓦干達文字轉為英文是「REST IN POWER」、「KING T'CHALLA」、「OUR HERO」、「（I）T WAS AN HONOR」及「（WAKA）NDA FOREVER」。由此推測，看來電影或有「黑豹」鐵查拉的葬禮，從而讓粉絲在大銀幕上對他作最後致敬。