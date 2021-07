《What If…?》首預告黑豹最後獻聲演出　網民︰聽到佢把聲眼濕

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-07-09 15:00

Marvel影集一套接一套,由湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)、奧雲威爾遜(Owen Wilson)及Sophia Di Martino主演的《洛基》(Loki)正在播映中,下星期即將迎來首季大結局。接下來就會由《The Good, The Bart, and The Loki》接捧,之後再播出《What If…?》。

Marvel今早(9/7)發布最新預告及海報。(官方圖片)

《The Good, The Bart, and The Loki》為Loki聯盛Simpsons的動畫,講述Loki多次犯下危害聖域界後,被驅逐到地球,奧丁將他放逐到Simpsons一家的春田市之中,繼而發生一連串趣事,當中Loki繼續由湯赫度斯頓配音。

《The Good, The Bart, and The Loki》於7月7日首播,一連5集,播畢後《What If…?》將於8月11日緊接上架。

《The Good, The Bart, and The Loki》自嘲迪士尼收購了Marvel及FOX,所以大家都是一家人。(影片擷圖)



動畫重演了鐵甲奇俠在沙漠中出意外一幕。(影片擷圖)

而今早(9/7)Marvel發布了《What If…?》的正式預告,講到由擁有無限可能的多元宇宙,劇中將廣為人知的Marvel超級英雄以及劇情大改,如果Peggy Carter成為了美國隊長、如果鐵甲奇俠跟Killmonger成為戰友、如果黑豹成為了星爵等等。

當中已故「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman),為動畫中的T'Challa獻聲是最後的演出,他早於去年已為角色配音,影迷仍然可以聽到他的聲音,有網民表示「睇咗預告,聽到TChalla把聲,眼濕濕」以及「We Miss Him(我們很想念他)」。

