《What If…?》首預告黑豹最後獻聲演出　網民︰聽到佢把聲眼濕

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-07-09 15:00

Marvel影集一套接一套，由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）及Sophia Di Martino主演的《洛基》（Loki）正在播映中，下星期即將迎來首季大結局。接下來就會由《The Good, The Bart, and The Loki》接捧，之後再播出《What If…?》。

Marvel今早（9/7）發布最新預告及海報。（官方圖片）

《The Good, The Bart, and The Loki》為Loki聯盛Simpsons的動畫，講述Loki多次犯下危害聖域界後，被驅逐到地球，奧丁將他放逐到Simpsons一家的春田市之中，繼而發生一連串趣事，當中Loki繼續由湯赫度斯頓配音。

《The Good, The Bart, and The Loki》於7月7日首播，一連5集，播畢後《What If…?》將於8月11日緊接上架。

《The Good, The Bart, and The Loki》自嘲迪士尼收購了Marvel及FOX，所以大家都是一家人。（影片擷圖）

點擊睇更多《The Good, The Bart, and The Loki》：

+ 3 + 3 + 3

動畫重演了鐵甲奇俠在沙漠中出意外一幕。（影片擷圖）

而今早（9/7）Marvel發布了《What If…?》的正式預告，講到由擁有無限可能的多元宇宙，劇中將廣為人知的Marvel超級英雄以及劇情大改，如果Peggy Carter成為了美國隊長、如果鐵甲奇俠跟Killmonger成為戰友、如果黑豹成為了星爵等等。

當中已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），為動畫中的T'Challa獻聲是最後的演出，他早於去年已為角色配音，影迷仍然可以聽到他的聲音，有網民表示「睇咗預告，聽到TChalla把聲，眼濕濕」以及「We Miss Him（我們很想念他）」。

點擊睇更多《What If…?》精彩畫面：