媽媽的神奇小子｜吳君如爆劇本被拒10年　古天樂出手撮合終成事

熱血港產片《媽媽的神奇小子》改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的傳記，由尹志文編導；吳君如、監製及主演，同戲更有梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬、鍾雪瑩、林家熙（Locker）等人主演，電影票房已衝破1000萬，口碑極好。



《媽媽的神奇小子》現時已跑出1000萬票房！（電影劇照）

監製兼主演的吳君如今日（25/8）在IG出post，講到當年拍《金雞》時已跟導演尹志文相識，他更是初入行擔任《金雞》的第二副導演，大讚他為人盡責。吳君如憶述：「拍戲現場地方很細，迫滿很多嫖客同很多雞，當然係茄喱啡。佢好有火，不停小來小去，控制現場大局。做哂我想做嘅嘢。講哂我想講嘅粗口。」事實上尹志文除了擔任第二副導演外，更有份客串《金雞》，吳君如都有上傳當年經典一幕。

尹志文客串《金雞》一幕。（吳君如IG）

然後吳君如都講到時隔多年，得知不少行內人提及尹志文著手搞蘇樺偉的劇本已經很多年，在各大公司兜兜轉轉都未能開拍，終於在大前年由古天樂出面搵吳君如睇下有無興趣，當她看完第一稿劇本便約了導演傾，一傾更傾足一年。吳君如：「因為我覺得個故事最好睇同最感動我嘅係蘇媽同偉仔嘅關係。感動我嘅唔只係偉仔嘅毅力，而係做偉仔嘅媽媽需要更大嘅毅力。其實體育、田徑、比賽、輸贏、金牌都係其次。母子關係先係呢部戲嘅核心，我每次見到蘇媽都好感動，我好佩服佢，覺得佢好偉大。我不停在想如果我係佢，我會唔會做到佢咁？其實尹志文導演都有無比毅力，佢搞左呢個戲十年，死咬住唔放，中間經歷好多老闆嘅拒絕。同我傾劇本，我都好蹺口摻手，但係佢都一一捱過來，我第一次見到蘇媽，連佢都話拍出嚟邊有人睇㗎。」

蘇媽接受《香港01》專訪時曾表示導演都「麻煩」咗我７、８年。（資料圖片）

最後吳君如更提及《媽媽的神奇小子》煞科宴當晚，尹志文飲了好多酒，見人就喊，做了一晚「醉街」導演。現時看到電影有如此好的成績，吳君如自言自己就好似蘇媽望住個仔一樣，Jimmy（尹志文）你都係神奇小子。