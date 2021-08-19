媽媽的神奇小子｜劉德華聘蘇樺偉任文員　完成殘奧比賽獲贈真金牌

香港熱血港產片《媽媽的神奇小子》改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事，電影由尹志文編導；吳君如、梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬、胡子彤以及鍾雪瑩等人主演，預告片中一幕講到蘇樺偉曾放棄跑步，轉行改當速遞員，人工比起一個月僅得$3,000資助為多，務求減輕家庭負擔。



預告中，梁仲恆一句「我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得三千蚊咋」的確令人心酸。（影片擷圖）

在《媽媽的神奇小子》的預告中，梁仲恆一句「我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得三千蚊咋」的確令人心酸，亦反映出運動員在現實和追夢之間最令自己卻步的矛盾。

事實上蘇樺偉在現實中未有擔任過速遞員，反而在困難之時得到了劉德華的大力幫助。

自1996年，劉德華每年都會拿出10萬港元資助香港傷殘運動員。（蘇樺偉Facebook圖片）

蘇樺偉跟劉德華於1996年認識，蘇樺偉在2000年的殘奧會上拿到三金兩銅的佳績，但所有獎金加起來還不到20萬元。劉德華一直都知道傷殘運動員的難處，為了減輕蘇樺偉的負擔，又可以擁有足夠的訓練量，所以就安排他到歌迷會「華仔天地」擔任文員，亦遷就了他的訓練來安排彈性上班時間，一星期上班三天，有訓練便可以離開，不過工資不會減少，好讓他能專心、安心練習。

當沒有重大比賽時，蘇樺偉就會在華仔的公司上班，作為文員會負責將圖片上傳到電腦，蘇樺偉曾提及：「他對我一直很好，我像其他人一樣，都是叫他華仔。」

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比較有趣的是，兩人在1996年的傷殘運動員籌款會上認識，當大家都在為籌款拍宣傳照時，蘇樺偉就在現場攝來攝去，更細細聲講到「運動員唔應該嚟做呢啲樣」，十分忠於運動員本身的本質。

殘奧6金得主蘇樺偉。（蘇樺偉Facebook圖片）

在2008年北京殘運上男子100米T36級別決賽，蘇樺偉以24秒65的速度奪得金牌，同時也打破了該項目的世界紀錄，作為北京殘運形象大使的劉德華便是首個上前送上祝福的人，得到好友及老闆支持的蘇樺偉亦相當開心。

其實劉德華在殘奧隊完成比賽返回香港後，都會為每人送上一塊特別訂造的「奧運金牌」，金牌更是由真金造成，物重情也重。

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劉德華在殘奧隊完成比賽返港後，會為每人送上一塊特別訂造的「奧運金牌」。（蘇樺偉Facebook圖片）