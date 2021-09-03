【惡煞】重溫溫子仁10部最佳作品　成名作《恐懼鬥室》口碑竟兩極

由溫子仁執導的全新恐怖片《惡煞》（Malignant）將在今日（9月2日）上映，以由他所執導的電影，特別是恐怖片，絕對有品質保證。在入場欣賞「恐怖大師」溫子仁的新作前，不妨回顧他10部最佳電影作品。



由溫子仁執導的全新恐怖片《惡煞》終於上映。（《惡煞》劇照）

繼執導DC電影《水行俠》（Aquaman）後，溫子仁再次執起導演筒，製作出全新驚慄電影《惡煞》，而這更是他創造《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）及、《恐懼鬥室》（Saw）及《兒凶》（Insidious）等恐怖系列後，再度製作獨立風格的恐怖片。

由溫子仁執導的全新恐怖片《惡煞》將由曾演出《詭娃安娜貝爾》的英國女星Annabelle Wallis主演。（《惡煞》劇照）

溫子仁解釋：「我覺得我分辨到不同程度的恐懼，《恐懼鬥室》是血淋淋的、驚嚇的電影；《詭屋驚凶實錄》和《兒凶》就是令不寒而慄的，而好玩之處是要在不同層次的恐懼中遊走，並以新鮮和獨特的方法呈現出來，這就是我想透過《惡煞》做到的。」他更表示，當觀眾看著一個熟悉的結構時，再用獨特及瘋狂的東西殺他們一個措手不及，相信觀眾在觀看《惡煞》時，會有另一番驚慄的感覺。

恐怖片一向都是溫子仁的強項，難怪影迷對《惡煞》非常期待。（《惡煞》劇照）

目前《惡煞》在IMDb雖然僅有78名用戶評分，但分數不俗，在10分滿分的情況下，獲得7.8分的佳續；至於在另一著名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes），其評分暫時未公布。而在欣賞溫子仁的新作前，不妨回顧他10部最佳電影作品。點擊下圖即睇溫子仁最佳電影！！！