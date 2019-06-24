溫子仁宣布與細11年女友訂婚　網民：好靚女係翻版Miranda Kerr

著名導演溫子仁（James Wan）一直擅長拍攝恐怖題材的電影，去年轉型執導DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）亦叫好好座，大獲好評。 現年42歲的溫子仁日前在IG上分享喜訊，公布他與細11歲混血模特兒Ingrid Bisu已經訂婚。網友都大讚溫子仁的未婚妻索爆，有樣有身材，非常羨慕！而原來這位索女曾經在溫子仁的作品中現身，影迷應該會有印象。

溫子仁於Instagram貼出與Ingrid的合照並指：「與這個美麗又超好的了不起訂婚了。」（James Wan/IG相片）

溫子仁於馬來西亞出生，自從2004年開始製作《恐懼鬥室》系列電影而一闖出名堂，之後由他炮製的《兒凶》系列、《詭屋驚凶實錄》系列電影等，都是他的代表作。去年，他執導《水行俠》亦叫好叫座，在全球收超過11億美元票房，也再次證明他的能力。

現年只有31歲的Ingrid Bisu是一個羅馬尼亞、德國混血模特兒。（GettyImages）

網民：溫子仁未婚妻似Miranda Kerr

一直行事相當低調的溫子仁，很少提及私生活，最近他在社交平台公布「與這位美麗又迷人的女人訂婚。」消息一出，很多影迷都戥溫子仁開心，大讚他的未婚妻Ingrid Bisu樣靚身材好，「起初更以為是Miranda Kerr」。

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Ingrid Bisu也有在網上貼出相片公布喜訊，更表示早在5個月前已辦好手續。（Ingrid Bisun/IG相片）

Ingrid 16歲就入行 曾在德國電影中有全裸演出

現年只有31歲的Ingrid Bisu是羅馬尼亞、德國混血模特兒，五官輪廓突出，身高168cm，擁有火辣身材，與溫子仁已經拍拖5年，但二人對戀情都比較低調，只有間中結伴出席活動。

原來Ingrid 16歲就入行做模特兒，入行初期主演演出羅馬尼亞的電視劇，但沒有太多代表作，2005年演出首部電影《嗜血黑天使》（Blood Rayne），曾在德國電影《爸不得你快樂》（Toni Erdmann）中，全裸演出。而講到最令大家深刻的，可能就要數到最近在溫子仁監製的《詭修女》（The Nun）中客串，飾演其中一名修女。

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除了溫子仁在網上公布喜訊，Ingrid也有在IG上分享相片，「終於可以公布我們已訂婚了！」更透露他們其實已經訂婚5個月了，一早就辦好了手續，只是一直保密至今。而最近溫子仁監製的《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）也快將上映，溫子仁也有跟未婚妻出雙入對現身宣傳，非常甜蜜！