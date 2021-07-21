【惡煞】「恐怖大師」溫子仁全新執導作　驚慄程度直逼《詭屋》

由溫子仁執導的全新恐怖電影《惡煞》（Malignant）將在今年9月上映，而電影首條預告昨日公開。



《惡煞》由36歲英國女演員Annabelle Wallis主演。（《惡煞》預告擷圖）

溫子仁曾執導過不少著名的恐怖電影，其中包括《恐懼鬥室》（Saw）、《兒凶》（Insidious）系列及《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列。雖然他一手建立多部恐怖電影宇宙，但近年卻開始改任監製，如《詭修女》、《哭泣的女詭》、《詭屋驚凶實錄3：魔旨》、《兒凶第4章：鎖命亡靈》及《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》等，可惜他轉任監製的作品，負評卻較多。如今影迷終於等到溫子仁重返恐怖片，執導全新驚慄電影《惡煞》。

電影由溫子仁執導。（《惡煞》預告擷圖）

《惡煞》由曾參演《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle: Creation）的36歲英國女演員Annabelle Wallis主演，故事講述女主角Madison的生活突然有很可怕的轉變，她開始不斷看到謀殺案現場的異象，這讓她瀕臨崩潰。當她以為這夢境只屬幻象時，卻發現原來時真實發生過的謀殺案，這讓她陷入更痛苦的深淵。最終她發現，原來一切跟魔鬼「加布里」（Gabriel）有關。

據溫子仁表示，《惡煞》將會跟粉絲熟悉的鬼屋及惡魔附身的印象不同。（《惡煞》預告擷圖）

最後，溫子仁表示，《惡煞》將會跟粉絲熟悉的鬼屋及惡魔附身的印象不同：「是一部跨類型的電影，同時也是傳統的驚悚片，跟心理驚悚、連續殺人犯有關，也有可能是一部關於怪物的電影。」