水行俠2｜溫子仁公開副題　積遜莫瑪參與劇本創作揭失落王國秘密

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-11 16:30

由華裔導演溫子仁（James Wan）執導的《水行俠2》（Aquaman 2），預定在暑期開拍，早前官方更講到劇組會前往倫敦取景，希望電影能不受到新冠肺炎疫情影響，如期進行拍攝及上映。

《水行俠》好評如潮，不少粉絲都十分期待睇續集。（華納電影圖片）

導演溫子仁今早（11/6）在個人Instagram上公開了《水行俠2》的副題，《Aquaman and The Lost Kingdom》，續集合乎過往大眾對於亞特蘭提斯的印象，正是一個失落的王國，相信探究該海底世界理應會成為續集的一大重點。

加上溫子仁較早前接受訪問都有提及《水行俠2》的走向。「第二部的基調會再更嚴肅一點，與時下的世界有所連結。」溫子仁說。

「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）5月時接受訪問曾透露，早在上集拍攝完畢後，已跟創作夥伴一起構思下集內容，坦言自己都有參與劇本創作，更在完成草稿後交予溫子仁及編劇完成最後劇本。他更形容每個人都是完全投入在作品當中，相比只拿劇本演出，可以參與製作讓他更感興奮，非常期待開始拍攝新一集。

《水行俠2》繼續會由積遜莫瑪（Jason Momoa）、尊尼特普前妻安芭赫德（Amber Heard）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）演出，據知Yahya Abdul Mateen II跟Pilou Asbæek亦是戲中重要角色之一。

積遜莫瑪有份創作《水行俠2》的劇本。（電影劇照）

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