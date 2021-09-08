水行俠2│導演溫子仁曬「海洋領主」合照　Patrick Wilson爆肌現身

由溫子仁執導、積遜莫瑪（Jason Momoa）、安芭赫德（Amber Heard）、Patrick Wilson及Yahya Abdul-Mateen II等主演的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），電影的主體拍攝於6月28在倫敦展開，而導演及積遜莫瑪早前分別上傳了「水行俠」的最新照片，前者近日還公開了「海洋領主」Orm Marius的全新造型。



積遜莫瑪回歸《水行俠2》再度飾演水行俠。（《水行俠》劇照）

目前《水行俠2》的演出陣容有積遜莫瑪及安芭赫德外，Patrick Wilson、Dolph Lundgren、Yahya Abdul-Mateen II及Temuera Morrison也都確認回歸。近日導演溫子仁除了公開積遜莫瑪飾演的水行俠將會有全新隱形套裝外，還公開了「海洋領主」Orm Marius的最新造型，許多粉絲都被Patrick Wilson的爆肌身形嚇一跳。

在戲中飾演Black Manta的Yahya Abdul-Mateen II都確認回歸續集。（《水行俠》劇照）

導演溫子仁在其Instagram寫道：「我發現這個人（Patrick Wilson）困在海灘沙漠上，演出他的《劫後重生》。」其實Patrick Wilson飾演的「海洋領主」Orm Marius角色，是水行俠同母異父的弟弟，他曾被父親訓練成強大而無情的王者，還企圖成為亞特蘭提斯王位的正統繼承者，藉以向陸地宣戰。

「海洋領主」Orm Marius與水行俠爭奪亞特蘭提斯王位的正統繼承權。（《水行俠》劇照）

最後事敗的Orm Marius原來想自殺，但在母親的勸阻下，最後被監禁起來。而在最新的照片中，可以見到Patrick Wilson原本非常有型的造型，如今留著長髮，還穿上污漕的長褲，看來電影將講述他在囚的經歷。