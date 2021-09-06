【水行俠2】導演溫子仁貼新照片　率先介紹全新「Blue Suit」盔甲

由溫子仁執導、積遜莫瑪（Jason Momoa）、安芭赫德（Amber Heard）、Patrick Wilson及Yahya Abdul-Mateen II等主演的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）將在明年12月中上映，而電影剛在今年6月底在倫敦開機拍攝。導演及積遜莫瑪在兩個月後，齊齊在社交平台貼出「水行俠」的全新盔甲。



積遜莫瑪回歸《水行俠2》二度飾演水行俠。（《水行俠》劇照）

將在《水行俠2》繼續飾演水行俠的積遜莫瑪，在續集中將獲得新盔甲，他在Instagram寫道：「第二回合，新戰衣，更多動作，你好水行俠。」；而導演溫子仁同一時間也在其Instagram分享兩張相同的照片，而他則解釋這件新盔甲的功能。他寫道：「這是穿著經典水行俠盔甲的積遜莫瑪，和他穿上另一套盔甲的照片，這是一套隱形套裝，是亞特蘭提斯的科技，並參考了頭足綱的偽裝能力。我與David Leslie Johnson是受到80年代「Blue Suit」所啟發。」

在戲中飾演Black Manta的Yahya Abdul-Mateen II都確認回歸續集。（《水行俠》劇照）

溫子仁所指的「Blue Suit」，是水行俠在1986年出版的限量版漫畫中所穿上的盔甲，當時這套漫畫由Neal Pozner、Craig Hamilton、Steve Montano、Joe Orlando 及Bob Lappan聯合創作。在這系列中，水事俠穿上這盔甲後，就能讓他更好地與大海融入，而水行俠最近在漫畫《Aquaman: Deep Dives》重新披上這隱形套裝。