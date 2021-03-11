【正義聯盟導演版】7大角色夢境造型曝光　梅拉擁水行俠三叉戟

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-11 23:59

《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）將在下周上架，而香港觀眾可以在NowTV觀看。早前影迷在預告中得悉謝拉力圖（Jared Leto）飾演的小丑會在Knightmare出現，並且遇見其宿敵蝙蝠俠，當時這幕在網上引起不少話題。近日有外媒一次過公開7位角色在Knightmare時的造型。

薩克薛達的《正義聯盟》將在下星期上架。（《薩克薛達之正義聯盟》預告擷圖）

Knightmare是預言終極反派Darkseid成功擊敗正義聯盟，並毀滅地球。導演一直認為Knightmare的劇情相當重要，當時補拍的內容都以Knightmare劇情為主，而導演上月曾揚言，續集的設定更會以Knightmare為主線。

小丑在Knightmare出現一幕震驚DC影迷。（《薩克薛達之正義聯盟》預告擷圖）

近日有外國傳媒在社交平台分享了7大角色在Knightmare時的完整造型，當中包括蝙蝠俠、超人、閃電俠、梅拉、小丑、鋼骨及喪鐘。當中部份造型更疑似暗示了Knightmare的劇情，當中見到小丑竟然拿著小丑女的手槍，而且其上衣貼上不同的警章，相信他殺了許多警察。除此之外，還見到喪鐘擁有一把裝有氪星子彈的手槍等，相信DC影迷愈來愈期待《薩克薛達之正義聯盟》。

Knightmare相信是《正義聯盟》導演版的重點。（《薩克薛達之正義聯盟》預告擷圖）