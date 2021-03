《水行俠2》傳安芭赫德被踢出局　影迷網上聯署抵制成功？

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-03-02 14:05

DC超級英雄電影《水行俠2》(Aquaman 2)預計會在2022年上映,當中飾演Mera的安芭赫德(Amber Heard)因跟尊尼特普(Johnny Depp)的家暴案鬧得沸騰,除了尊尼特普被踼出華納的《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts 3)後,今早(2日)有傳安芭赫德同樣被電影公司踼出《水行俠2》。

有傳安芭赫德同樣被電影公司踼出《水行俠2》。(《水行俠》劇照)

其實安芭赫德一直以來都被網民抵制,在網上聯署要求她退出《水行俠2》,不過華納似乎一直都未有理會,近日突然《Sausage Roll》消息指出,安芭赫德因未能通過電影的體能測試而被踢出《水行俠2》,早前已傳出會由《權力遊戲》(Game Of Thrones)的「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)接任。

早前已有傳出會由艾美莉克拉克(Emilia Clarke)接任Mera。(劇照)

另外同樣有消息來自外媒THR的Ryan Parker,他在Twitter上透露「Told by a reliable source that reports of Amber Heard being fired off 'Aquaman 2' are inaccurate.」(據可靠消息來源指,安芭赫德被解僱一事並不正確。)

消息引起不同迴響,知道安芭赫德仍是《水行俠2》一員的支持者表示高興,但知道她仍未被踢出局的反對者感到不滿,早前聯署抵制安芭赫德的簽名已經超過180萬,不過華納仍未有正面回應各樣消息。

安芭赫德和積遜莫瑪(Jason Momoa)在《水行俠》中是一對。 (《水行俠》劇照)

現時已有超過180萬影迷聯署簽名要求安芭赫德退出《水行俠2》。(網上擷圖)