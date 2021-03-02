《水行俠2》傳安芭赫德被踢出局　影迷網上聯署抵制成功？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-02 14:05

DC超級英雄電影《水行俠2》（Aquaman 2）預計會在2022年上映，當中飾演Mera的安芭赫德（Amber Heard）因跟尊尼特普（Johnny Depp）的家暴案鬧得沸騰，除了尊尼特普被踼出華納的《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts 3）後，今早（2日）有傳安芭赫德同樣被電影公司踼出《水行俠2》。

有傳安芭赫德同樣被電影公司踼出《水行俠2》。（《水行俠》劇照）

其實安芭赫德一直以來都被網民抵制，在網上聯署要求她退出《水行俠2》，不過華納似乎一直都未有理會，近日突然《Sausage Roll》消息指出，安芭赫德因未能通過電影的體能測試而被踢出《水行俠2》，早前已傳出會由《權力遊戲》（Game Of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）接任。

早前已有傳出會由艾美莉克拉克（Emilia Clarke）接任Mera。（劇照）

另外同樣有消息來自外媒THR的Ryan Parker，他在Twitter上透露「Told by a reliable source that reports of Amber Heard being fired off 'Aquaman 2' are inaccurate.」（據可靠消息來源指，安芭赫德被解僱一事並不正確。）

消息引起不同迴響，知道安芭赫德仍是《水行俠2》一員的支持者表示高興，但知道她仍未被踢出局的反對者感到不滿，早前聯署抵制安芭赫德的簽名已經超過180萬，不過華納仍未有正面回應各樣消息。

安芭赫德和積遜莫瑪（Jason Momoa）在《水行俠》中是一對。 （《水行俠》劇照）

現時已有超過180萬影迷聯署簽名要求安芭赫德退出《水行俠2》。（網上擷圖）